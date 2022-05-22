Україна не піде на перемир’я з Росією до виведення військ зі своєї території – Подоляк

Радник голови Офісу президента України та член української делегації на переговорах з Росією Михайло Подоляк виключив можливість згоди Києва на припинення вогню у війні з Росією доти, доки російська армія не залишить зайняті нею українські території. Таку його заяву наводить агенція Reuters.

«(Російські – ред.) війська мають залишити країну, і після цього стане можливим поновлення мирного процесу», – йдеться в цитаті Подоляка.

За його словами, будь-яке припинення бойових дій без виведення військ призведе до того, що Росія через якийсь час, відновивши сили, «почне новий наступ, з новою інтенсивністю – ще кривавіший і масштабніший».

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Він визнав, що позиція Києва стає все більш безкомпромісною, і підтвердив попередні заяви російської сторони про те, що зараз переговори про мир фактично не ведуться.

При цьому Подоляк назвав «вельми дивними» заклики до термінового припинення вогню, що звучать у низці країн Заходу.

Представник Офісу президента наполягає на тому, що Захід повинен продовжувати надавати Україні підтримку з метою завдати Росії «болючої поразки».

Крим та частина Донбасу перебували під контролем Росії ще до широкомасштабного вторгнення 24 лютого. Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів, якщо російські війська повернуться на свої позиції станом на 23 лютого.

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При цьому він – як і Подоляк – виключив будь-яку угоду з Москвою, яка передбачала б територіальні поступки.

Італійський міністр закордонних справ Луїджі ді Майо 19 травня презентував генсекретареві ООН план, який, на думку Риму, може зупинити війну Росії проти України. Він передбачає, зокрема, «повну автономію» Криму та Донбасу, створення нової багатосторонньої угоди про безпеку в Європі та виведення російських військ принаймні на позиції до 24 лютого 2022 року.