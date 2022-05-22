Втрати російської армії перевищили 29 тисяч військових – дані Генштабу

Російська армія втратила в Україні орієнтовно 29 050 військових – про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил у зведенні на 22 травня.

Штаб також повідомляє про приблизні втрати російської техніки:

1 285 танків (+7)

3 141 бойових броньованих машин (+25)

599 артилерійських систем (+3)

201 реактивна система залпового вогню

93 засоби протиповітряної оборони

204 літаки

170 гелікоптерів (+1)

470 безпілотників оперативно-тактичного рівня (+8)

107 крилатих ракет (+3)

13 кораблів/катерів

2 194 автомобілів та автоцистерн (+16)

43 одиниці спеціальної техніки

«Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Бахмутському напрямку», – повідомляє штаб.

Командування зазначає, що дані про російські втрати уточнюються.

Москва про свої втрати у війні проти України останнім часом не повідомляє. 25 березня лише вдруге від початку масштабного вторгнення російська сторона оприлюднила дані про втрати російських військ, згідно з якими 1 351 російський військовослужбовець загинув, ще 3 825 – зазнали поранень​.

7 квітня речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков в інтервʼю Sky News визнав, що російські війська зазнали «значних втрат» в Україні.

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Тим часом видання «Медіазона» і російська служба Бі-Бі-Сі разом із командою волонтерів проаналізували публічні повідомлення про загибель станом на 20 травня щонайменше 2622 російських військових у масштабній війні проти України. До джерел належать повідомлення родичів, влади та ЗМІ.

Перевірити дані сторін із незалежних джерел наразі неможливо.

Британська розвідка днями виступила із заявою про те, що Росія втратила третину сухопутних бойових сил, які відрядила для вторгнення в Україну в лютому. Йдеться про втрати не тільки вбитими, а й пораненими, а також про виведену з ладу військову техніку.