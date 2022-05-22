Війна проти України може призвести до більшого збідніння Росії, ніж у 90-х – Зеленський

Росія спрямувала «фактично всі свої ресурси» на знищення України – про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зведенні 21 травня.

«У російських регіонах відкрито говорять, що їхня так звана спецоперація є причиною для економічного падіння, зокрема, таких галузей, як будівництво, і багатьох інших. А також і причиною збідніння людей, яке може бути ще більшим, ніж у 1990-ті роки», – сказав він.

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Зеленський вказав на зростання цін у Росії, знецінення доходів її громадян та руйнування «всього того економічного потенціалу, який створений у Росії з 2000-х».

«Окупантів це поки не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно не допомагають. І не допоможуть», – додав він.

Країни Заходу посилили санкції проти Росії після початку її повномасштабного вторгнення до України 24 лютого.