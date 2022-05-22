Війна проти України може призвести до більшого збідніння Росії, ніж у 90-х – Зеленський

Росія спрямувала «фактично всі свої ресурси» на знищення України – про це президент України Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зведенні 21 травня.
«У російських регіонах відкрито говорять, що їхня так звана спецоперація є причиною для економічного падіння, зокрема, таких галузей, як будівництво, і багатьох інших. А також і причиною збідніння людей, яке може бути ще більшим, ніж у 1990-ті роки», – сказав він.
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Зеленський вказав на зростання цін у Росії, знецінення доходів її громадян та руйнування «всього того економічного потенціалу, який створений у Росії з 2000-х».
«Окупантів це поки не зупиняє. Але колосальні витрати на війну їм все одно не допомагають. І не допоможуть», – додав він.
Країни Заходу посилили санкції проти Росії після початку її повномасштабного вторгнення до України 24 лютого.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління верховного комісара ООН із прав людини зафіксувало 8189 випадків загибелі чи поранення цивільних людей в Україні від початку повномасштабного вторгнення Росії: 3838 загиблих і 4351 поранений. Це дані від 24 лютого до півночі 19 травня. Реальні цифри – значно вищі, наголошують в ООН.
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