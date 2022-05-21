Литва заявляє про припинення імпорту нафти, газу та електроенергії з Росії від 22 травня

Від 22 травня Литва не буде імпортувати нафту, газ та електроенергію з Росії. Про це йдеться на сайті Міністерстві енергетики Литви.

Відомство пояснює, що оператор енергетичної біржі Nord Pool ухвалив рішення призупинити торгівлю російською електроенергією від свого єдиного імпортера в країнах Балтії – групи компаній «Інтер РАО» – а це означає, що від неділі, 22 травня, в Литві не буде російської нафти, електроенергії та природного газу.

«Це надзвичайно важливий рубіж не лише на шляху Литви до енергетичної незалежності. Це вираження нашої солідарності з Україною, яка воює, тому що ми не можемо дозволити, щоб на наші гроші фінансувалася російська військова машина», – сказав міністр енергетики Дайнюс Крейвіс.

Міністр також наголосив, що Литва досягне повної енергетичної незалежності лише в тому випадку, якщо успішно завершить синхронізацію, забезпечить свої потреби в електроенергії за рахунок місцевого виробництва «зеленої енергії» та стане країною-експортером електроенергії.

Міністерстві енергетики Литви також додає, що потреби Литви в газі забезпечуються через термінал зрідженого природного газу в Клайпеді, куди той надходить зі США, в електриці – за рахунок власної електрики та імпорту з країн ЄС через існуючі сполучення зі Швецією, Польщею та Латвією, а нафтопереробний завод Orlen Lietuva відмовився від російського газу місяць тому.

Із 1 квітня влада Росії вимагає, щоб «недружні країни» здійснювали розрахунки за постачання газу в російських рублях. Для цього країнам необхідно відкрити відповідні рахунки в «Газпромбанку». Президент Росії Володимир Путін заявляв, що у разі відмови від оплати у рублях «чинні контракти будуть зупинені». В Єврокомісії заявили, що виконання цих вимог Росії стане порушенням санкцій.

Наприкінці квітня російська компанія «Газпром» повідомила про припинення постачання газу компаніям «Булгаргаз» (Болгарія) і PGNiG (Польща). У відповідь на це польська влада заявила, що Польща стала незалежною від російського газу.

Фінська державна енергетична компанія Gasum повідомила, що 21 травня Росія припинила постачання газу до Фінляндії. Фінський оператор планує постачати газ своїм клієнтам з інших джерел.

Тим часом агенція Reuters повідомила з посиланням на свої джерела, що Італія й Німеччина дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для купівлі російського газу. Офіційних повідомлень з цього питання від цих країн та ЄС ще не було. Втім, дещо раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Німеччина усвідомила, що російський газ – це зброя, цій країні потрібен час, щоб відмовитися від російського газу.

Нафтогазовий сектор приносить Росії близько половини доходів бюджету та складає понад половину експорту. 70 відсотків газу та 60 відсотків нафти і нафтопродуктів Росія продає якраз до Європи.

Більшість країн Євросоюзу вживають заходів щодо скорочення імпорту російських енергоносіїв, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні. Відмовляється зробити це лише Угорщина.