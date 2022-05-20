Росія 21 травня припинить постачання газу до Фінляндії через відмову платити в рублях

Російський «Газпром» повідомив фінській державній енергетичній компанії Gasum про припинення постачання газу з 21 травня. Про це йдеться в повідомленні на сайті Gasum.

Gasum 17 травня оголосила про відмову платити за газ у рублях, як того вимагає російська влада. У компанії також повідомили, що мають намір подати до арбітражу позов про перегляд контракту на постачання газу. Крім питання оплати в рублях, як мовиться в повідомленні, сторони мають й інші розбіжності.

Фінський оператор із 21 травня планує постачати газ своїм клієнтам з інших джерел. «На превеликий жаль, постачання природного газу за нашим договором про постачання тепер буде припинено. Проте ми ретельно готувалися до цієї ситуації, і, якщо не буде збоїв у роботі газотранспортної мережі, ми зможемо забезпечити газом усіх наших клієнтів у найближчі місяці», – повідомила генеральна директорка компанії Gasum Міка Вільянен.

Фінляндія імпортує газ із Росії понад 45 років. У грудні 2015 року контракт продовжили до 31 грудня 2031 року. В енергетичному балансі Фінляндії природний газ становить близько 5%.

З 1 квітня влада Росії вимагає, щоб «недружні країни» здійснювали розрахунки за постачання газу в російських рублях. Для цього країнам необхідно відкрити відповідні рахунки в «Газпромбанку». Президент Росії Володимир Путін заявляв, що у разі відмови від оплати у рублях «чинні контракти будуть зупинені». В Єврокомісії заявили, що виконання цих вимог Росії стане порушенням санкцій.

Наприкінці квітня російська компанія «Газпром» повідомила про припинення постачання газу компаніям «Булгаргаз» (Болгарія) і PGNiG (Польща). У відповідь на це польська влада заявила, що Польща стала незалежною від російського газу.

Днями Фінляндія – після десятиліть нейтралітету – подала заявку на вступ до НАТО.