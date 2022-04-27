Росія намагається шантажувати газом і показує свою ненадійність – президентка Єврокомісії

Заява «Газпрому» про припинення поставок газу Болгарії і Польщі є черговою спробою Росії використати газ як інструмент шантажу. Про це йдеться в заяві президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.



Вона наголошує, що це «невиправдано і неприпустимо», а також свідчить про «ненадійність Росії як постачальника газу».

«Ми готові до такого сценарію. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити альтернативні поставки та найкращий рівень зберігання по всьому ЄС. Держави-члени створили плани дій у надзвичайних ситуаціях саме для такого сценарію», – наголошує президентка Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Російський державний енергетичний гігант «Газпром» повідомив про припинення постачання природного газу до Польщі та Болгарії з 27 квітня. Причина – неспала за газ у російських рублях.

Це перші сповіщення про зупинки постачання після того, як президент Росії Володимир Путін заявив у березні, що «недружні» іноземні покупці повинні будуть платити «Газпрому» в рублях, а не в доларах і євро. Таке рішення Кремль ухвалив на тлі західних санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну.

Єврокомісія попередила країни Євросоюзу, що оплата газу рублями, як цього вимагає Росія, буде порушенням санкцій.