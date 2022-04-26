Російський «Газпром» зупиняє постачання газу до Болгарії та Польщі з 27 квітня

Польща та Болгарія заявляють, що російський державний енергетичний гігант «Газпром» повідомив їх про припинення постачання природного газу з 27 квітня.

Польська державна енергетична компанія PGNiG повідомила про отримання такого сповіщення від «Газпрому» 26 квітня.

Польща відмовилася платити Росії за газ у рублях, погодившись із іншими країнами Євросоюзу, що за умовами договору купівлі-продажу може продовжувати платити в євро або доларах.

Польські чиновники заявили, що країна готова зіткнутися з будь-якими перебоями в подачі газу по каналу «Ямал – Європа».

Міністр клімату Польщі Анна Москва повідомила у твітері, що крок «Газпрому» не призведе до дефіциту газу в польських оселях.

«Польща має необхідні запаси газу та джерела постачання, щоб захистити нашу безпеку», – заявила вона.

Сховища газу заповнені на 76%, сказав прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, додавши, що Польща готова отримувати газ з інших джерел.

«Газпром» офіційно не підтверджує відключення, але російські інформаційні агентства цитують одного з топменеджерів компанії, за словами якого «Польща повинна розрахуватися за постачання газу за новим порядком оплати».

PGNiG заявила, що вдасться до заходів, щоб відновити потік газу відповідно до контракту щодо Ямальського газопроводу, і що будь-яка зупинка постачання є порушенням цієї угоди. Компанія додала, що має право вимагати відшкодування збитків через порушення умов контракту.

Міністерство енергетики Болгарії також повідомило, що болгарський державний постачальник Bulgargaz отримав подібне сповіщення. У міністерстві заявили, що наразі не планують обмежень у споживанні газу в країні, яка забезпечує понад 90% своїх потреб у газі за рахунок імпорту «Газпрому».

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У міністерстві зазначили, що разом із державними газовими компаніями вжили заходів щодо пошуку альтернативних механізмів постачання природного газу.

За даними Міністерства енергетики Болгарії, Болгарія виконала свої зобов’язання та здійснила всі платежі, передбачені контрактом на постачання з «Газпрому».

Це перші сповіщення про зупинки постачання після того, як президент Росії Володимир Путін заявив у березні, що «недружні» іноземні покупці повинні будуть платити «Газпрому» в рублях, а не в доларах і євро. Таке рішення Кремль ухвалив на тлі західних санкцій через повномасштабне вторгнення в Україну.

Єврокомісія попередила країни Євросоюзу, що оплата газу рублями, як цього вимагає Росія, буде порушенням санкцій. Про це 14 квітня повідомило видання Bloomberg із посиланням на джерело.