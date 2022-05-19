Байден зустрівся з лідерами Швеції і Фінляндії і привітав їхні «знакові» заявки на вступ до НАТО

Президент США Джо Байден висловив рішучу підтримку заявам Швеції та Фінляндії про вступ до НАТО під час зустрічі з лідерами двох країн у Білому домі, назвавши їх двома «великими демократіями» і «високоефективними партнерами».

Байден сказав, що з гордістю вітає прем’єр-міністра Швеції Магдалену Андерссон і президента Фінляндії Саулі Нійністе, щоб відзначити «знакові» заявки країн, які довгий час зберігали нейтральність.

За словами президента, США рішуче підтримують ці заявки.

Читайте також: Чому Туреччина насторожено ставиться до членства Фінляндії та Швеції в НАТО?

Байден додав, що його адміністрація 19 травня передасть звіти щодо вступу двох країн в НАТО до Конгресу, який має схвалити розширення альянсу.

Як зазначив президента США, дві країни відповідають всім вимогам НАТО, і «наявність двох нових членів НАТО на крайній півночі підвищить безпеку нашого альянсу».

Перед офіційною подачею заявок 18 травня Швеція та Фінляндія заявили, що війна Росії проти України спонукала їх відмовитися від нейтралітету і подати заявки на членство в НАТО.

Хоча очікується, що розгляд заявок двох країн буде відбуватися швидко, проти приєднання Швеції і Фінляндії виступила Туреччина.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що виступає проти вступу Швеції й Фінляндії через, як він висловився їхню підтримку «терористичних організацій», маючи на увазі заборонену Робітничу партію Курдистану (PKK) і курдських бойовиків «Загони народної оборони» (YPG) в Сирії.

19 травня Ердоган підтвердив свою позицію, заявивши, що Туреччина «налаштована» заблокувати заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО.

Однак радник із питань національної безпеки США Джейк Салліван сказав, що Вашингтон «впевнений», що занепокоєння Туреччини можна подолати.

Читайте також: НАТО стане сильнішим – Клімкін про бажання Фінляндії і Швеції приєднатися до альянсу

Фінляндія та Швеція 18 травня офіційно подали заявки на вступ до НАТО в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вже сказав, що в разі подання заявок Швеція й Фінляндія будуть швидко і без проблем прийняті до Альянсу.

Одним із обґрунтувань для масштабного вторгнення в Україну в лютому цього року російська влада називала прагнення Києва вступити до НАТО. У Кремлі заявляли, що такі прагнення нібито загрожують безпеці Росії.