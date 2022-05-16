НАТО стане сильнішим – Клімкін про бажання Фінляндії і Швеції приєднатися до альянсу

НАТО стане сильнішим, прийнявши до своїх лав Фінляндію і Швецію, заявив в ефірі Радіо Свобода ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

На його думку, НАТО отримає нові військові ресурси та демократичні суспільства, які готові за себе битися.

«НАТО стає сильнішим у протистоянні з Росією, яку рано чи пізно вкатають в асфальт. Вона не може бути такою як зараз. Це – фундаментальна загроза для кожного, це такий ведмедик із ракетою, який загрожує всій планеті. А далі, звичайно, НАТО буде інструментом глобальної безпеки в 21-му столітті. НАТО хотіли списати, а виходить навпаки», – сказав Павло Клімкін.

За словами ексміністра, фіни і шведи побоюються непередбачуваності президента Росії Володимира Путіна, який нині «захопився історією та інтерпретує її по своєму».

«Вони почувають себе в небезпеці і розуміють, що єдиний оборонний альянс, який може їх захистити – це НАТО. Зараз ніхто не може сказати, що у голові у Путіна. Він може сказати: «а ось наші землі були там, де були вікінги», переписати під це історію, під розуміння своєї місії. І тому сьогодні скликають зустріч ОДКБ і це скоріше відповідь на вступ Фінляндії і Швеції до НАТО – потрібно показати, що Росія не наодинці, і що воює вона, як кажуть у Росії, не з Україною, а з цілим західним світом», – зазначив Павло Клімкін.

Він додав, що Фінляндія і Швеція йдуть правильним шляхом, і Україна піде за ними.

15 травня Фінляндія оголосила, що має намір подати заявку на членство в НАТО. Очікується, що 16 травня Швеція зробить аналогічну заяву.

Фінляндія, яка має 1300-кілометровий кордон з Росією, залишалася нейтральною протягом 75 років.

Але політична та громадська думка у Фінляндії різко схилилася на користь членства в НАТО після того, як наприкінці лютого Росія розпочала масштабне неспровоковане вторгнення в Україну.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вже сказав, що в разі подання заявок Швеція й Фінляндія будуть швидко і без проблем прийняті до Альянсу.

Одним із обґрунтувань для масштабного вторгнення в Україну в лютому цього року російська влада називала прагнення Києва вступити до НАТО. У Кремлі заявляли, що такі прагнення нібито загрожують безпеці Росії.