Влада Фінляндії підготувала документ щодо членства в НАТО – її мають схвалити уряд і парламент

Президент Фінляндії Саулі Нійністе разом із урядовцями завершив доповідь щодо членства Фінляндії в НАТО – про це повідомила пресслужба уряду 15 травня.

«Президент Республіки та Комітет міністрів із зовнішньої та безпекової політики завершили доповідь щодо вступу Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу. Доповідь буде подана уряду на пленарній сесії сьогодні о 17:00, а одразу після ухвалення буде надана парламенту», – йдеться в урядовій заяві.

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У попередньому тексті доповіді автори вказують на «фундаментальні зміни» в безпековому середовищі Фінляндії та Європи після вторгнення Росії до України.

Уряд анонсував, що оприлюднить фінальну версію доповіді після того, як її остаточно ухвалить парламент.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе напередодні в телефонній розмові з російським президентом Володимиром Путіним поінформував, що Фінляндія у найближчі дні ухвалить рішення подати заявку на вступ до НАТО.

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Розмови про можливе приєднання Фінляндії до НАТО активізувалися після зростання безпекових побоювань через повномасштабне неспровоковане вторгнення Росії в Україну в лютому цього року.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вже сказав, що в разі подання заявок Швеція й Фінляндія будуть швидко і без проблем прийняті до Альянсу.

Одним із обґрунтувань для масштабного вторгнення в Україну в лютому цього року російська влада називала прагнення Києва вступити до НАТО. У Кремлі заявляли, що такі прагнення нібито загрожують безпеці Росії.