Фінляндія йде у НАТО, а Медведєв знову погрожує ядерною зброєю | Свобода LIVE

Ядерний шантаж триває

В Кремлі знову погрожують ядерною війною. Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що поставки країнами НАТО зброї до України, в Росії це називають «накачуванням» підвищують ризик повноцінної ядерної війни.

Мєдвєдєв, до слова, не вперше погрожує ядерною війною. Він також сказав, що підтримка України з боку НАТО підвищує ймовірність конфлікту між НАТО і Росією. І це, мовляв, буде катастрофічним сценарієм для всіх. Але НАТО, попри російські вимоги і погрози, таки буде розширюватися.

Про це і не тільки – в програмі Свобода LIVE на @Радіо Свобода:

Фінляндія Росії: ви нас самі змусили

Фінляндія офіційно оголосила про намір приєднатися до НАТО. Спільну заяву зробили президент країни Саулі Нійністе та прем'єрка Санна Марін. Вони повідомили, що всі процедури на національному рівні, необхідні для вступу в НАТО, країна виконає протягом кількох днів.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що членство Фінляндії зміцнить як альянс, так і саму країну, і що вступ Фінляндії до Альянсу пройде швидко.

«Дзеркальні відповіді» – це що?

На євроатлантичні перспективи Фінляндії вже відреагували у Москві. МЗС Росії заявило, що «приєднання Фінляндії до НАТО завдасть серйозних збитків двостороннім російсько-фінляндським відносинам», і що Росія буде змушена зробити кроки у відповідь. Речник Путіна Дмитро Пєсков завив, що вступ Фінляндії у НАТО стане причиною для дзеркальних відповідей.