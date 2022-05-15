Блінкен висловив упевненість, що Фінляндія та Швеція будуть в НАТО

Після зустрічі голів МЗС країн НАТО у Берліні 15 травня держсекретар США Ентоні Блінкен висловив рішучу впевненість, що Фінляндія та Швеція будуть прийняті до альянсу, попри деякі заперечення Анкари.

«Я не хочу характеризувати конкретну розмову, яка у нас відбулася, ні з міністром закордонних справ Туреччини, ні в рамках самих сесій НАТО, але можу сказати таке: я чув майже за всіма напрямами, дуже сильну підтримку приєднання до альянсу (Швеції та Фінляндії – ред.)», – сказав Блінкен.

Заперечення Туреччини щодо Швеції викликані передусім тим, що вона вважається поблажливою до Робочої партії Курдистану, яку Анкара, а також США і ЄС вважають терористичним угрупованням.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що готовий обговорити це питання як з Фінляндією, так і Швецією, а також з іншими країнами НАТО.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна та інші країни ясно дали зрозуміти, що готові прискорити процес ратифікації для Фінляндії та Швеції.

Раніше сьогодні Фінляндія оголосила, що має намір подати заявку на членство в НАТО.

Про це заявили президент Саулі Нійністе та прем’єр-міністр Санна Марін на спільній пресконференції у Гельсінкі.

«Сьогодні президент Республіки та урядовий комітет із зовнішньої політики спільно домовилися про те, що Фінляндія подасть заявку на членство в НАТО після консультацій з парламентом. Це історичний день. Починається нова ера», – заявили президент та прем’єр.

Очікується, що 16 травня скандинавська країна Швеція зробить аналогічну заяву.

Фінляндія, яка має 1300-кілометровий кордон з Росією, залишалася нейтральною протягом 75 років.

Але політична та громадська думка у Фінляндії різко похитнулася на користь членства в НАТО після того, як наприкінці лютого президент Росії Володимир Путін розпочав неспровоковане вторгнення в Україну.

Дії Путіна викликали побоювання його сусідів, що він може спробувати ще більше перекроїти кордони Європи. Москва вторглася до Фінляндії 1939 року, захопивши частину її території.

Росія заявила, що для Гельсінкі було б помилкою приєднатися до трансатлантичного альянсу, і що це завдасть шкоди двостороннім відносинам.

Нійністе сказав минулого тижня, що його відповідь Росії така: «Ви стали причиною цього. Подивіться у дзеркало».

Очікується, що парламент Фінляндії схвалить це рішення найближчими днями. Потім офіційна заява про членство буде подана до штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

У Швеції підтримка членства в НАТО також різко зросла приблизно до 50 відсотків, при цьому близько 20 відсотків громадян – проти.

Членство в НАТО має бути схвалено та ратифіковано всіма членами альянсу, а це майже три десятка країн.