Байден вітає намір Фінляндії та Швеції вступити до НАТО

Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав плани Фінляндії та Швеції вступити до Північноатлантичного Альянсу. Про це йдеться в його заяві, оприлюдненій Білим домом 18 травня.

«Я тепло вітаю та рішуче підтримую історичні заявки Фінляндії та Швеції на членство в НАТО і з нетерпінням чекаємо на те, щоб разом із Конгресом США та нашими союзниками в НАТО почати роботу над швидким вступом Фінляндії та Швеції до найсильнішого оборонного альянсу в історії», – заявив президент США.

Байден повторив свою відданість статті 5 статусу НАТО, яка гарантує одній країні Альянсу допомогу від інших членів у разі нападу на неї. Він вказав на те, що дві країни, попри свій позаблоковий статус, давно є «стійкими партнерами Сполучених Штатів», і оборонна співпраця тільки посилиться в разі їх вступу до Альянсу.

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«Поки їх заявки на членство в НАТО розглядаються, Сполучені Штати працюватимуть з Фінляндією та Швецією, щоб пильнувати будь-які загрози нашій спільній безпеці, а також для стримувати та протистояти агресії чи загрозі агресії», – пообіцяв він.

Президент США додав, що чекає на візит президента Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністерки Швеції Магдалени Андерссон до Вашингтона, який має відбутися завтра.

Я з нетерпінням чекаю завтрашнього дня у Вашингтоні привітати президента Фінляндії Саулі Нііністе та прем’єр-міністра Швеції Магдалену Андерссон, щоб ми могли продовжити консультації щодо їхніх заявок у НАТО та європейської безпеки.

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Фінляндія та Швеція 18 травня офіційно подали заявки на вступ до НАТО в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вже сказав, що в разі подання заявок Швеція й Фінляндія будуть швидко і без проблем прийняті до Альянсу.

Одним із обґрунтувань для масштабного вторгнення в Україну в лютому цього року російська влада називала прагнення Києва вступити до НАТО. У Кремлі заявляли, що такі прагнення нібито загрожують безпеці Росії.