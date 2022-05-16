Повірена у справах США: Україна може вступити в НАТО без ПДЧ

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Україна може стати членом НАТО без здобуття Плану дій щодо членства.

Як заявила вона в інтерв’ю «Європейській правді», ПДЧ не є обов’язковою частиною процедури вступу.

Квін додала, що США – лише один із 30 членів Альянсу, тому вона говорить лише про американську позицію.

«Ми продовжуємо підтримувати політику відкритих дверей для усіх «держав-аспірантів», включно з Україною, якщо вона прагнутиме приєднатися до Альянсу. Що ж стосується можливості вступу Фінляндії без ПДЧ, то План дій щодо членства ніколи не був юридичною вимогою для приєднання до НАТО, а отже, Україна також може вступити до Альянсу без ПДЧ. Однак я би не називала це скороченою процедурою. ПДЧ – це механізм, який дозволяє державі досягнути вимог. І якщо якась держава вже відповідає усім вимогам – то ПДЧ стає непотрібним», – сказала тимчасова повірена у справах США в Україні.

Тому, за її словами, як Україна, так і будь-яка інша держава не має отримувати План дій щодо членства та виконувати його у разі, «якщо ви загалом будете відповідати більшій частині вимог».

15 травня Фінляндія оголосила, що має намір подати заявку на членство в НАТО. Очікується, що 16 травня Швеція зробить аналогічну заяву.​ Росія назвала прагнення цих країн вступити в НАТО загрозою для себе.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вже сказав, що в разі подання заявок Швеція й Фінляндія будуть швидко і без проблем прийняті до Альянсу.

Столтенберґ раніше заявляв, що альянс допомагає Україні в досягненні критеріїв, необхідних для членства в організації. Водночас він визнавав, що в альянсі немає консенсусу щодо членства України.

Стратегічний курс України на набуття членства в Європейському союзі й НАТО закріплений у Конституції України з початку 2019 року.