Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО в штаб-квартирі альянсу в Брюсселі.



Офіційної відповіді слід очікувати за кілька тижнів.



Для вступу до Північноатлантичного альянсу нового члена необхідно одностайне схвалення всіх союзників.

За словами дипломатів, ратифікація всіх 30 союзних парламентів може тривати до року.

Парламент Фінляндії на засіданні 17 травня схвалив подання заявки на вступ країни до Альянсу НАТО.

Фінляндія дотримувалася нейтралітету після завершення Другої світової війни. Ідея про приєднання до НАТО, згідно з опитуваннями, користувалася дедалі більшою популярністю останніми роками, проте фінальне рішення було ухвалено після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте також: НАТО стане сильнішим – Клімкін про бажання Фінляндії і Швеції приєднатися до альянсу

17 травня офіційну заявку на вступ до НАТО підписала Швеція.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вже сказав, що в разі подання заявок Швеція й Фінляндія будуть швидко і без проблем прийняті до Альянсу.

Одним із обґрунтувань для масштабного вторгнення в Україну в лютому цього року російська влада називала прагнення Києва вступити до НАТО. У Кремлі заявляли, що такі прагнення нібито загрожують безпеці Росії.