Швеція офіційно подала заявку на вступ до НАТО

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде сьогодні, 17 травня, підписала офіційну заявку на вступ країни до НАТО.

«Щойно підписала історичний вказівний лист на ім’я Генерального секретаря НАТО від уряду Швеції. Наша заявка на НАТО офіційно підписана», – написала вона у твіттері.

Швеція 16 травня формально затвердила намір подати заявку на членство в Північноатлантичному Альянсі – відповідне рішення ухвалив уряд країни.

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15 травня Фінляндія оголосила, що має намір подати заявку на членство в НАТО. Ця країна і Швеція переглянули свою безпекову політику після початку повномасштабної російської агресії проти України.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ вже сказав, що в разі подання заявок Швеція й Фінляндія будуть швидко і без проблем прийняті до Альянсу.

Одним із обґрунтувань для масштабного вторгнення в Україну в лютому цього року російська влада називала прагнення Києва вступити до НАТО. У Кремлі заявляли, що такі прагнення нібито загрожують безпеці Росії.