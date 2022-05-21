Італія й Німеччина схвалили розрахунок за російський газ у рублях – Reuters

Італія й Німеччина дозволили компаніям відкривати рахунки в рублях для купівлі російського газу. Про це повідомляє агенція Reuters з посиланням на свої джерела.

За даними джерел Reuters, обидві країни повідомили компаніям, що вони можуть відкрити рахунки в рублях, щоб продовжувати купувати російський газ, не порушуючи санкцій проти Москви, після переговорів з Європейським союзом.

Як повідомляє Reuters, за інформацією двох джерел, німецькі імпортери газу отримали від Берліну повідомлення про можливість відкривати рахунки в рублях для оплати російського газу без порушення санкцій.

Німеччина, як йдеться в повідомленні, вирішувала це питання в координації з ЄС. Італійський уряд, за даними джерела Reuters, також спілкувався з Європейською комісією і отримав роз’яснення щодо того, як легально купувати російський газ.

Офіційних повідомлень з цього питання від цих країн та ЄС ще не було.

15 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба говорив, що Німеччина усвідомила, що російський газ – це зброя, цій країні потрібен час, щоб відмовитися від російського газу.

Тим часом фінська державна енергетична компанія Gasum повідомила, що 21 травня Росія припинила постачання газу до Фінляндії через відмову платити в рублях. Напередодні у компанії повідомили, що мають намір подати до арбітражу позов про перегляд контракту на постачання газу. Крім питання оплати в рублях, як мовиться в повідомленні, сторони мають й інші розбіжності. Фінський оператор планує постачати газ своїм клієнтам з інших джерел.

Із 1 квітня влада Росії вимагає, щоб «недружні країни» здійснювали розрахунки за постачання газу в російських рублях. Для цього країнам необхідно відкрити відповідні рахунки в «Газпромбанку». Президент Росії Володимир Путін заявляв, що у разі відмови від оплати у рублях «чинні контракти будуть зупинені». В Єврокомісії заявили, що виконання цих вимог Росії стане порушенням санкцій.

Наприкінці квітня російська компанія «Газпром» повідомила про припинення постачання газу компаніям «Булгаргаз» (Болгарія) і PGNiG (Польща). У відповідь на це польська влада заявила, що Польща стала незалежною від російського газу.

Нафтогазовий сектор приносить Росії близько половини доходів бюджету та складає понад половину експорту. 70 відсотків газу та 60 відсотків нафти і нафтопродуктів Росія продає якраз до Європи.

Більшість країн Євросоюзу вживають заходів щодо скорочення імпорту російських енергоносіїв, щоб обмежити можливості Кремля фінансувати війну в Україні. Відмовляється зробити це лише Угорщина.