Росія заборонила в’їзд Байдену, його сину і ще понад 900 американцям

Міністерство закордонних справ Росії опублікувало список громадян США, яким заборонений в’їзд до країни. У ньому – 963 прізвища. На думку російського зовнішньополітичного відомства, ці люди «розпалюють русофобію».

До списку потрапили представники влади США, серед яких президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс, держсекретар Ентоні Блінкен, міністр оборони Ллойд Остін, директор ЦРУ Вільям Бернс. До списку також потрапив актор Морган Фріман. У російському МЗС заявили, що у вересні 2017 року Фріман записав відеозвернення «зі звинуваченням Росії у змові проти США та закликом до боротьби з країною».

У США поки що цю інформацію не коментували.

Раніше США запровадили персональні санкції проти сотень громадян Росії. Санкційний список значно розширили після масштабного російського вторгнення в Україну. У списку – президент Росії Володимир Путін та практично все найвище керівництво країни.