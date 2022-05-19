Британія запровадила санкції щодо трьох російських авіакомпаній

Влада Великобританії запровадила санкції щодо трьох російських авіаперевізників – «Аерофлот», авіакомпанії «Росія» та «Уральські авіалінії», повідомляє пресслужба британського уряду.

«Державний «Аерофлот», найбільша авіакомпанія Росії, «Уральські авіалінії» та «Россия» тепер не зможуть продати свої невикористані, вигідні посадкові місця в аеропортах Великобританії, що не дасть Росії заробити приблизно 50 мільйонів фунтів стерлінгів», – йдеться у повідомленні.

Після масштабного військового вторгнення Росії в Україну США і країни Євросоюзу раніше оголосили про закриття неба для російських літаків; компанії Airbus і Boeing припинили обслуговувати літаки російських компаній і постачати запчастини до Росії; від роботи з російськими перевізниками відмовилися деякі компанії, що надають літаки в лізинг.

Після цього Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям призупинити всі вантажні й пасажирські рейси за кордон через «високий рівень ризику затримання або арешту повітряних суден російських авіакомпаній за кордоном».