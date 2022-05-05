Європарламент вимагає від Росії повернути викрадені літаки, йдеться в резолюції про вплив війни Росії проти України на транспортно-туристичний сектор ЄС.

Росія, порушуючи правила міжнародної цивільної авіації, змусила літаки, орендовані в іноземних компаній, перереєструватися в російському авіареєстрі.

«Таку крадіжку не можна терпіти», – кажуть євродепутати, вимагаючи негайного повернення цих літаків їхнім законним власникам.

У резолюції також закликають ЄС посилити санкції проти російського морського сектору та відмовитися допускати до європейських портів судна, які пришвартовуються у Росії на шляху до ЄС. Крім того, всім суднам, які хочуть зупинитися в порту ЄС, слід заборонити заправлятися в російських портах, додається в резолюції.

Після масштабного військового вторгнення Росії в Україну США і країни Євросоюзу раніше оголосили про закриття неба для російських літаків; компанії Airbus і Boeing припинили обслуговувати літаки російських компаній і постачати запчастини до Росії; від роботи з російськими перевізниками відмовилися деякі компанії, що надають літаки в лізинг.

Після цього Росавіація рекомендувала російським авіакомпаніям призупинити всі вантажні й пасажирські рейси за кордон через «високий рівень ризику затримання або арешту повітряних суден російських авіакомпаній за кордоном».