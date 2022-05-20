Канада запровадила санкції проти 14 росіян

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про додаткові санкції проти Росії.

Нові обмежувальні заходи, як мовиться на сайті канадського уряду, запроваджуються проти «14 фізичних осіб, включаючи російських олігархів, членів їхніх сімей і близьких соратників путінського режиму».

Санкції також включають заборону на експорт предметів розкоші до Росії та їх імпорт. Так, забороняється експорт до Росії алкогольних напоїв, тютюну, одягу та взуття класу люкс, аксесуарів, ювелірних виробів і предметів мистецтва. Заборона імпорту торкнеться алкогольних напоїв, морепродуктів, риби та непромислових алмазів. У 2021 році оборот цих товарів склав 75,7 мільйона доларів.

Крім того, уряд Канади заборонить експорт товарів, які можуть бути використані у виробництві та виготовленні зброї Росією.

«Путінський режим повинен і буде відповідати за свої невиправдані дії. Канада разом із союзниками невпинно докладатиме зусиль для тиску на російський режим, поки він не втратить здатність вести війну. Ми непохитні в нашій підтримці України та її народу», – заявила голова МЗС Канади Мелані Жолі.

Після масштабного вторгнення Росії в Україну Канада запровадила санкції щодо більш ніж 1000 фізичних і юридичних осіб із Росії, України та Білорусі, йдеться в повідомленні на сайті уряду.

Наприкінці квітня Палата громад Канади ухвалила резолюцію щодо визнання дій Росії геноцидом українського народу. У документі сказано, що Росія під час війни в Україні чинила «масові звірства» та «систематичні випадки умисних убивств мирних жителів України».