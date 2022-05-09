Канада уже надала Україні понад 1,6 мільярда доларів фінансової допомоги – Фріланд

Канада уже надала Україні понад 1,6 млрд доларів фінансової допомоги. Про це в інтерв’ю загальнонаціональному телемарафону заявила віцепрем’єрка та міністерка фінансів Христя Фріланд.
«Канада є однією із головних країн щодо фінансової підтримки. Ми вже понад 1 мільярд 600 мільйонів доларів перерахували у вигляді кредитів і прямих дотацій в український бюджет... Якщо подивитися(на співвідношення – ред.) долар щодо кожного громадянина, я переконана, що Канада стоїть на першому місці (щодо фінансової допомоги Україні – ред.)», – наголосила вона.
Окрім того, за словами Фріланд, Канада надала Україні збройної підтримки на понад 600 мільйонів доларів та проводить активну санкційну політику щодо Росії.
«Коли йдеться про санкції, про законодавство, канада була першою країною, яка запровадила ембарго на російську нафту і газ. І, якщо йдеться про право на конфіскацію (російського майна – ред.), то Канада – буде першою країною, яка повністю ухвалить такий законопроєкт», – наголосила вона.
Також, за словами Фріланд, Канада допоможе Україні з експортом проводольства, щоб запобігти винекненню голоду у світі.
«Ми розуміємо, що на складах в Україні є зерно і що Україна хоче це зерно експортувати, але Росія не дозволяє. Ми багато розмовляли з українським урядом про співпрацю... Ми вже починаємо напрацьовувати конкретні способи, щоб це зерно з України експортувати до голодних людей у світі», – розповіла Фріланд.
8 травня із візитом до Києва прибули прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд.
Масштабна війна Росії проти України
24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.
Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацією», згодом – «захист Донбасу».
Російська влада заявляє, що армія не атакує цивільні об’єкти. При цьому російська авіація, ракетні війська, флот і артилерія щодня обстрілюють українські міста. Руйнуванням піддаються житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури у Маріуполі, Харкові, Чернігові, Житомирі, Сєвєродонецьку, а також у Києві й інших українських містах і селах.
На початок квітня Україна і країни Заходу оцінювали втрати Росії у війні в межах 15-20 тисяч убитими. Кремль називає у десять разів меншу цифру, хоча речник Путіна визнав, що втрати «значні». У березні Україна заявила про 1300 загиблих захисників. Президент Зеленський сказав, що співвідношення втрат України і Росії у цій війні – «один до десяти».
Не подолавши опір ЗСУ, вцілілі російські підрозділи на початку квітня вийшли з території Київської, Чернігівської і Сумської областей.
Після звільнення Київщини від російських військ у містах Буча, Ірпінь, Гостомель та селах області виявили факти масових убивств, катувань та зґвалтувань цивільних, зокрема дітей. Українська влада заявила, що Росія чинить геноцид. Країни Заходу беруть участь у підтвердженні фактів масових убивств. РФ відкидає звинувачення у воєнних злочинах, а вбивства у Бучі називає «постановкою».
Пізніше факти катувань та убивств українських громадян почали відкриватися чи не у всіх населених пунктах, які були під російською окупацією.
Управління Верховного комісара ООН із прав людини змогло підтвердити загибель 3238 і поранення 3397 цивільних людей через повномасштабну війну Росії проти України. Це дані від 24 лютого до півночі 3 травня, повідомили в УВКПЛ ООН. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.
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