Канада уже надала Україні понад 1,6 мільярда доларів фінансової допомоги – Фріланд

Канада уже надала Україні понад 1,6 млрд доларів фінансової допомоги. Про це в інтерв’ю загальнонаціональному телемарафону заявила віцепрем’єрка та міністерка фінансів Христя Фріланд.

«Канада є однією із головних країн щодо фінансової підтримки. Ми вже понад 1 мільярд 600 мільйонів доларів перерахували у вигляді кредитів і прямих дотацій в український бюджет... Якщо подивитися(на співвідношення – ред.) долар щодо кожного громадянина, я переконана, що Канада стоїть на першому місці (щодо фінансової допомоги Україні – ред.)», – наголосила вона.

Окрім того, за словами Фріланд, Канада надала Україні збройної підтримки на понад 600 мільйонів доларів та проводить активну санкційну політику щодо Росії.

«Коли йдеться про санкції, про законодавство, канада була першою країною, яка запровадила ембарго на російську нафту і газ. І, якщо йдеться про право на конфіскацію (російського майна – ред.), то Канада – буде першою країною, яка повністю ухвалить такий законопроєкт», – наголосила вона.

Також, за словами Фріланд, Канада допоможе Україні з експортом проводольства, щоб запобігти винекненню голоду у світі.

«Ми розуміємо, що на складах в Україні є зерно і що Україна хоче це зерно експортувати, але Росія не дозволяє. Ми багато розмовляли з українським урядом про співпрацю... Ми вже починаємо напрацьовувати конкретні способи, щоб це зерно з України експортувати до голодних людей у світі», – розповіла Фріланд.

8 травня із візитом до Києва прибули прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд.