Трюдо приїхав до Києва і оголосив про повернення посольства Канади до міста

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо перебуває в Україні з візитом – про це він повідомив у своєму твітері 8 травня.

За словами голови канадського уряду, його супроводжують міністерка закордонних справ Мелані Жолі та віцепрем’єрка, міністерка фінансів Христя Фріланд.

«Ми тут, щоб показати свою підтримку Україні та її народу. Наше послання президенту Володимиру Зеленському: Канада завжди стоятиме пліч-о-пліч із Україною. Більше деталей щодо нашого візиту згодом», – заявив Трюдо.

Журналісти повідомили, що прем’єр Канади знову підняв прапор своєї країни над її дипломатичним представництвом у столиці України.

«Цей прапор був спущений 13 лютого, і ми дійсно раді знову підняти його над канадським посольством. Посол повертається, посольство знову буде відкрите. Думаю, це свідчення того, наскільки сильними та стійкими виявилися українці, які змогли захистити своє місто і продовжити боротьбу за свою мову, культуру, ідентичність і країну. Те, що канадський флаг знову майоріє на вулицями Києва – це ще один символ сили та солідарності канадців та українців та того, що ми залишаємося з ними», – сказав він, спілкуючись із пресою.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив фото зустрічі з Трюдо і прокоментував його візит.

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«Канада серед лідерів підтримки України у боротьбі за власну свободу. Те, що прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо сьогодні поруч з українським народом, для нас багато значить», – заявив він.

Міністерка закордонних справ Мелані Жолі повідомила 12 лютого, що Канада переносить дипломатичні операції з Києва до Львова.

Дипломатичні відомства переносили свої офіси з Києва – переважно на захід України – напередодні повномасштабного вторгнення Росії, а також після його початку 24 лютого.

Понад 20 держав вже повернули своє дипломатичне представництво до Києва.