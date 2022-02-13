Канада «тимчасово» переносить свою дипломатичну роботу з Києва до Львова – голова МЗС

Канада переносить дипломатичні операції з Києва до Львова, заявила міністерка закордонних справ Мелані Жолі увечері 12 лютого.
Вона пояснила це рішення «погіршенням безпекової ситуації» в Україні.
«Ми переносимо свої операції до тимчасового офісу у Львові і тимчасово зупиняємо діяльність нашого посольства в Києві», – повідомляє урядовиця в своєму твітері.
Водночас Жолі додає, що дипломатична присутність і «потужна залученість» Канади в Україні триватимуть.
За останні тижні низка західних країн запропонувала своїм дипломатам в Україні, зокрема другорядному персоналу, покинути країну з метою убезпечення на тлі можливих загроз, пов’язаних із концентрацією російських військ на кордоні з Україною.
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Росія зосередила понад 100 тисяч військовослужбовців біля кордонів України, викликавши побоювання, що Москва планує вторгнення. Кремль наполягає, що не має таких намірів.
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