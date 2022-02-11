Байден закликав американських громадян залишити Україну «зараз»

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав громадян США залишити Україну, оскільки «ситуація в країні може дуже швидко змінитися».

«Американські громадяни повинні виїхати зараз, – сказав Байден в інтерв’ю телеканалу NBC News 10 лютого. – Не схоже на те, що ми маємо справу з терористичною організацією. Ми маємо справу з однією з найбільших армій світу. Це зовсім інша ситуація, і все може швидко вийти з-під контролю».

У відповідь на запитання, який сценарій може спонукати його направити війська для порятунку американців Байден відповів: «Немає. Це була б світова війна, коли американці і Росія почали б стріляти один в одного».

«Ми перебуваємо в зовсім іншому світі, ніж будь-коли», – додав він.

Він зазначив, що «якщо Володимир Путін досить дурний, щоб почати вторгнення, то йому вистачить розуму, щоб не робити нічого, що могло б негативно позначитися на американських громадянах».

Байден додав, що він упевнений у тому, що Путін «про це знає».

Окремо 10 лютого Держдепартамент опублікував нову рекомендацію, в якій закликає американців в Україні якнайшвидше залишити країну, посилюючи попередні попередження, які закликали громадян США «розглянути» такі дії.

«Не виїжджайте в Україну через посилення загроз російських військових дій та COVID-19», – йдеться у повідомленні від 10 лютого.

Державний департамент США 24 січня віддав розпорядження сім’ям дипломатів, які працюють в американському посольстві, залишити Україну через загрозу військових дій із боку Росії. З цієї причини дипломати рекомендували громадянам США відмовитися від поїздок до країни.

Евакуацію дипломатів чи членів їхніх родин оголосили ще кілька країн, зокрема Велика Британія, Канада, Німеччина, Австралія.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.