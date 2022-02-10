Росія обмежує морський суверенітет України – посольство США

Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, свободу судноплавства у Чорному та Азовському морях та перешкоджає необхідним для економіки морським перевезенням, заявляє посольство США.

«Російська економічна війна проти України триває. Під приводом військових навчань Росія обмежує морський суверенітет України, обмежує свободу судноплавства в Чорному та Азовському морях та перешкоджає морським перевезенням, необхідним для економіки України», – йдеться у повідомленні посольства США у твітері.

Відповідна заява американських дипломатів з’явилася після того, як Росія оголосила закритими для судноплавства два райони Чорного моря та один в Азовському морі на період із 13 до 19 лютого для проведення військових навчань.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що світова спільнота мала б дати «сильну відповідь» Росії на її дії в Чорному й Азовському морях.

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв’язку з «рішенням Росії про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань».

За даними ЗМІ, напередодні Росія перекинула ​в Чорне море шість великих десантних кораблів Північного і Балтійського флоту. У Міноборони Росії заявили, що судна візьмуть участь у спільних навчаннях. Раніше військові експерти оцінили можливість створення Росією угруповання з 12 великих десантних кораблів біля берегів України.​

У грудні у Військово-морських силах України заявили, що через військові навчання Росії перекрито близько 70% акваторії Азовського моря.