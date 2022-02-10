У МЗС засудили рішення Росії «блокувати частину акваторії Чорного й Азовського морів»

Міністерство закордонних справ України висловило «рішучий протест» у зв’язку з «рішенням Росії про блокування частини акваторії Чорного та Азовського морів і Керченської протоки під приводом проведення військово-морських навчань». Про це йдеться в заяві МЗС, оприлюдненій 10 лютого.

«Безпрецедентна за охопленням площа проведення маневрів практично унеможливлює судноплавство в обох морях. Йдеться про суттєве і необґрунтоване ускладнення міжнародного судноплавства, передусім торговельного, що може викликати складні економічні й соціальні наслідки, насамперед для портів України», – йдеться в заяві.

«Подібні агресивні дії Російської Федерації як частина її гібридної війни проти України є неприпустимими. Вони демонструють неприкриту зневагу до норм і принципів міжнародного права, зокрема Статуту ООН, резолюцій Генеральної асамблеї ООН та Конвенції ООН з морського права», – додали в МЗС.

За повідомленням, Україна працюватиме спільно з партнерами, насамперед країнами Чорноморського регіону, для того, щоб такі дії російської сторони «отримали належну оцінку й відповідь».

За даними ЗМІ, напередодні Росія перекинула ​в Чорне море шість великих десантних кораблів Північного і Балтійського флоту. У Міноборони Росії заявили, що судна візьмуть участь у спільних навчаннях. Раніше військові експерти оцінили можливість створення Росією угруповання з 12 великих десантних кораблів біля берегів України.​

У грудні у Військово-морських силах України заявили, що через військові навчання Росії перекрито близько 70% акваторії Азовського моря.