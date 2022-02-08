Шість російських військових кораблів вирушили із Середземного до Чорного моря на навчання

Росія заявляє, що шість військових кораблів військово-морського флоту прямують до Чорного моря із Середземного для участі у військових маневрах на тлі загострення напруженості у відносинах із Заходом через нарощування Москвою військ на кордоні з Україною, що викликало побоювання можливого вторгнення.

У заяві Міноборони Росії від 8 лютого йдеться, що кораблі Балтійського та Північного флотів «у плановому порядку» проходять протоку Босфор для участі у заздалегідь оголошених військових навчаннях у Чорному морі.

Очікується, що кораблі пройдуть водними шляхами Туреччини 8 і 9 лютого, повідомляє Reuters з посиланням на турецькі морські джерела.

Юридично член НАТО Туреччина може закрити протоки для транзиту, якщо Росія здійснить військові дії проти України.

Демонстрація сили є частиною серії навчань ВМФ Росії, які проводяться у всьому світі.

Минулого місяця Міноборони оголосило про початок військових навчань з участю понад 140 бойових кораблів та понад 10 тисяч військовослужбовців.

Росія спростувала свої плани вторгнення в Україну, заявивши, що має право розміщувати війська будь-де на своїй території. Водночас Москва вимагає від США і НАТО широких гарантій безпеки як умову деескалації ситуації.