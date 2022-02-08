«Чекайте, ми зараз їдемо». Як російська військова техніка переміщується біля кордонів з Україною і чи багато її в Білорусі

Агентство Reuters опублікувало зроблені приватною американською компанією Maxar Technologies супутникові знімки, на яких зафіксоване розгортання російських військ поблизу кордону Білорусі з Україною. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Москва впродовж останніх днів направила до Білорусі близько 30 тисяч своїх солдатів та передову військову техніку. Він назвав присутність Збройних сил Росії у Білорусі найбільшою з часів закінчення Холодної війни. Скільки зараз російського озброєння є поблизу українських кордонів, зокрема у Білорусі, телеканалу «Настоящее время», створеному Радіо Свобода з участю «Голосу Америки», розповів аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов.

– За вашими даними, ви бачите, як багато техніки переміщається зі Смоленської області до Брянської. Що це за з’єднання?

Техніка перекидається вже до Брянської області – це на кілька кілометрів ближче до кордону, якісь 50 кілометрів від кордону

– Це кілька батальйонних тактичних груп 41-ї загальновійськової армії з Центрального військового округу. Вона завжди базується у Сибіру – Алтайський край тощо. Ми цю техніку бачимо з квітня минулого року, коли вона приїхала на полігон «Погоново» під Воронежем. Після цього звідти [поїхав] особовий склад, але техніка залишилася там. У жовтні місяці цю техніку перекинули у Смоленську область, до Єльні. А зараз ми одночасно бачимо, як техніка перекидається вже до Брянської області – це на кілька кілометрів ближче до кордону, якісь 50 кілометрів від кордону. І ми бачимо по відео в тіктоці тощо, що хтось у себе в Сибіру прощається з військовослужбовцями, які їдуть на навчання, як кажуть. Можливо, це справді туди, до кордону. Ми бачили, що в Єльні сам табір, який до цього був порожній, досить активізувався, там з’явився особовий склад, і, можливо, його з технікою вже перекинуть безпосередньо до кордону з Україною. ​

– А що то за техніка – це танки, це гаубиці?

Використовуються не тільки для розмінування, але й для потужних вибухів, які можуть навіть знищувати будинки

– Це справді танки, бойові машини піхоти. Із того, що ми ще там бачили, це ті ж машини розмінування УР-77, які використовуються не тільки для розмінування, але й для потужних вибухів, які можуть навіть знищувати будинки. Вони застосовувалися у Чечні, застосовувалися у Сирії, у них досить низька дальність дії вибуху. Це гігантський вибуховий [заряд], який вона випускає, який повинен зробити прохід у мінному полі, але він настільки потужний, що може знищити кілька будинків. Ви бачите зараз кадри – це артилеристська зброя «Мста-Б», 152-міліметрова. Там були БТР-82 – це досить сучасний бронетранспортер, яким зараз переозброюється російська армія. Ми ще бачимо техніку військ Національної гвардії, вона ж Росгвардія – це колишні внутрішні війська, які можуть використовуватись для якихось окупаційних партизанських дій тощо. Тут ви бачите БМП-2, які досить кустарно пофарбовані в напівзимовий камуфляж. Відчуття, що це фарбували просто вапном, як танки Т-34 під час Другої світової взимку.

– Раніше CIT повідомляла, що Росгвардія переміщується десь у глибині Росії – в Архангельській області – досить далеко від України. А зараз ви помітили, що ця техніка уже десь біля кордонів України?

Вони перебувають ближче до кордонів України зараз

– Ось ви бачите ці БТР-80, які дещо старші, їх можна відрізнити, що в них дещо менша вежа, вони озброєні кулеметами, і вони у характерному пісковому захисному камуфляжі. Ми їх теж бачили, бачили саме у Брянській області броньовані «Урали», які також використовуються росгвардійцями. Ми знаємо, що щонайменше одна росгвардійська група перебуває в Розсоші, у Воронезькій області – це теж кілька десятків кілометрів від кордону. Там вони заселили їх на територію гуртожитку місцевого училища. Ми бачили сили Росгвардії у Криму, можливо, у Ростовській області, у Білгородській. Так, справді, вони перебувають ближче до кордонів України зараз.

– Основні джерела цього відео, я так розумію, це тікток. Чи маєте ви ще якусь інформацію з інших джерел?

Частину інформації нам надсилають

– Так, це здебільшого тіктоки, які ми та інші дослідники знаходимо за певними тегами – чи то «танки», «війна», «Росгвардія», «ОМОН», бо серед цих росгвардійських машин зустрічаються ті ж автозаки, які багатьом дуже знайомі з акцій протесту, наприклад. Так, частину інформації нам надсилають. Ми просимо надіслати інформацію, ми її отримуємо і знаємо про перекидання цих додаткових сил з інших армій – Західного військового округу, Центрального військового округу, які досі були практично незадіяні або мало задіяні. Ми перевіряємо інформацію щодо залізничних баз даних, які щонайменше вказують, звідки йдуть ті чи інші потяги. Ми бачимо ці супутникові знімки, плюс є радіолокаційні супутникові знімки, які оновлюються досить часто, вони достатньо низького розширення, але за якими можна визначити – є скупчення техніки чи ні. І так ми бачимо, що, наприклад, в Єльні її стає менше, а в інших місцях, наприклад, у Брянській області – чи то Клинці, Климово, Унеча, Новозибків – там її стає дедалі більше.

– У коментарях у тіктоці родичі пишуть, що перекидають якихось нових військових, їхніх родичів на ці навчання чи до кордонів України?

Деякі солдати пишуть: «Чекайте, ми зараз їдемо»

– Не лише родичі. Ми бачимо, що там деякі солдати пишуть: «Чекайте, ми зараз їдемо». Ми маємо інформацію, яка теж підтверджується з міжнародних баз даних, що 21-ша окрема мотострілецька бригада рухається з Тоцького – це друга загальновійськова армія, Центральний військовий округ. Про це писав один із військовослужбовців в одному із коментарів. Ми читаємо коментарі, і там кажуть, що їдуть здебільшого, звичайно, на [нібито] якісь навчання, але, як ми бачимо і [бачили] раніше, багато хто з них їде туди на два місяці, на дев’ять місяців. Ми маємо деяку інформацію, яка говорить про те, що до кордону перекидають навіть строковиків, а не тільки контрактників. Це змушує згадати, як у 2014-2015 роках строковиків не примушували, але наполегливо просили підписати контракти і вже тоді заходити на територію України.

– Щодо Білорусі. Що відбувається у тих точках, де ви помітили скупчення російської військової техніки, але яка була визначена для подальших військових навчань?

Там зараз стоять переважно частини Східного військового округу, зокрема 5-та та 37-ма бригади з Бурятії, які багатьом знайомі по Дебальцевому. Там ми спостерігали і десантну техніку

– Це умовний гомельський напрямок – там, де Речиця, Єльськ, аеродром Зябрівка – там зараз стоять переважно частини Східного військового округу, зокрема 5-та та 37-ма бригади з Бурятії, які багатьом знайомі по Дебальцевому. Там ми спостерігали і десантну техніку. Я не скажу зараз військову частину, але десантники – це, як ми знаємо, еліта більшості пострадянських армій. І те, що вони з'явилися в районі того ж аеродрому Зябрівка, – це викликає, звичайно, певні побоювання, плюс до того, що цю інформацію намагалися приховати. Ми знаємо, що білоруські телеграм-канали писали, що когось із їхніх колег вкотре забанили на території Білорусі, бо вони писали про цей аеродром тощо.

У принципі, це також формально можна пояснити навчаннями. Ми бачили карту білоруських навчань, і, відповідно до цієї карти, ворожа держава Дніпровія веде наступ на дружню державу Полісся. Справа в тому, що ведуть наступ саме там, де зараз сконцентровані російські війська. Теоретично можна пояснити й цим, що вони за сценарієм навчань прикривають від наступу «злісних дніпровських бандерівців».

– На кордоні між Білоруссю та Україною болота та ліси. Наскільки взагалі це небезпечна ділянка?

– Не всюди. Є дороги. Я не думаю, що хтось реально йтиме через Прип’ять, але при цьому треба розуміти, що це не 1941 рік, дороги в Україні є. Зрозуміло, це обмежуватиме можливості для наступу, зрозуміло, це важко буде – наступати поза дорогами. Тому справді варто дослухатися до американців, які називають дати середини лютого, коли земля підмерзне. Але це припущення, зрозуміло. Вони можуть бути там досить довго – хоч до квітня, хоч до того моменту, коли все висохне – тоді буде простіше наступати.

– Західна преса повідомляє одні дати, але різні умови: або земля має підмерзнути, або Олімпіада в Пекіні має закінчитись, щоб не псувати відносини з Китаєм. Як ви вважаєте, чи варто акцентувати увагу на тому, що земля має підмерзнути? Для цієї техніки важливим є цей фактор?

– Дивіться, для гусеничної, швидше за все, не так важливо. Але ми бачимо, що ті ж вантажівки постачання, КамАЗи тощо постійно ламаються у колонах, їх везуть за собою на евакуаторах. Техніка там не в найкращому стані. Якщо вони так поводяться на дорозі, то як вони поводитимуться на бездоріжжі – теж велике питання, особливо в умовах, коли їм доведеться пробиратися через суміш бруду і снігу. Тому справді погодні умови – це важливий момент. Але, звичайно, не факт, що він є супервизначальним.