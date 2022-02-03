Столтенберґ: військова присутність Росії в Білорусі є найбільшою з часів Холодної війни

Росія перекинула близько 30 тисяч військових і сучасну зброю до Білорусі протягом останніх днів, що стало найбільшою російською присутністю після закінчення Холодної війни, заявив 3 лютого генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ.

«Протягом останніх днів ми спостерігаємо значне переміщення російських військ у Білорусь. Це найбільше російське розміщення там з часів Холодної війни», – сказав Столтенберґ журналістам у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

За його словами, Росія, зокрема, перемістила до Білорусі винищувачі, ракетні комплекси «Іскандер», системи протиракетної оборони С-400.

Столтенберґ закликав Росію до «деескалації» і вкотре нагадав застереження Заходу, що «будь-яка подальша російська агресія матиме тяжкі наслідки і високу ціну».

НАТО не має наміру вводити війська в Україну у разі можливого вторгнення Росії, але почало зміцнювати оборону сусідніх країн-членів, зокрема Естонії, Латвії, Литви й Польщі. Альянс також планує посилити оборону в Чорноморському регіоні поблизу Болгарії та Румунії.

Спільні військові навчання Росії і Білорусі неподалік кордонів України стартують 9 лютого і мають завершитися 20 лютого.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.