МЗС назвало «черговою провокацією» заяву Білорусі про «перетин кордону» українським безпілотником

Міністерство закордонних справ України заперечує заяви Мінська про нібито запуск українських безпілотних літальних апаратів на територію Білорусі. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко 3 лютого.

«Чергова провокація влади в Білорусі. На заміну міфічним «тонам зброї» прийшли «безпілотники». Україна не використовувала БПЛА. Закликаємо Мінськ не підігрувати дестабілізаційним діям Росії. Спокій на кордоні Білорусі та України в інтересах всього регіону», – заявив представник відомства.

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Раніше Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що викликало посла України Ігоря Кизима, якому заявило «рішучий протест у зв’язку з цілеспрямованим запуском безпілотного літального апарату з України на територію Білорусі».

За заявою білоруського дипломатичного відомства, український безпілотний літальний апарат нібито 24 січня незаконно перетнув державний кордон Білорусі, після чого його зафіксували й приземлили білоруські військові.

Мінськ заявив, що безпілотник нібито був запущений з території України для «нелегальної розвідувальної діяльності над військовим полігоном «Брестський».