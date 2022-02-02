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У Міноборони РФ розповіли про підготовку спільних з білорусами військових навчань

Російські військовослужбовці на білоруській станції Палонка після прибуття на маневри Росії та Білорусі. Січень 2022 року

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що 2 лютого на білоруських полігонах почався «етап бойового злагодження» в рамках запланованого на 9 лютого старту спільних військових навчань двох країн.

«Підрозділи Збройних сил Російської Федерації разом із підрозділами збройних сил Республіки Білорусь у єдиних бойових порядках відпрацьовують різні прийоми та способи бойових дій. У ході етапу бойового злагодження на полігонах відпрацьовуються питання ведення оборони та боротьби із незаконними збройними формуваннями», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що навчання проходитимуть на п’яти полігонах.

За даними російської сторони, на першому етапі до 9 лютого виконуватиметься передислокація та створення військ (сил) на території Білорусі. У ході другого етапу з 10 по 20 лютого проходитимуть навчання із «запобігання та відбиття зовнішньої агресії».

Яка чисельність залучених військових і техніки, у російському Міноборони не вказують, лише додають: «Кількість щалучених до навчань військовослужбовців і техніки, що потрапляють під дію Віденського документа 2011 року, не перевищують визначені ним параметри, «що підлягають повідомленню».

Спільні військові навчання Росії і Білорусі неподалік кордонів України стартують 9 лютого і мають завершитися 20 лютого.

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