Брест і Бахчисарай. Визначені кілька місць скупчення російських військ у Білорусі і Криму

Проєкт Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії визначив точне розташування кількох місць концентрації російських військ на території окупованого Криму і Білорусі. Йдеться про польовий табір на південь від Бресту, полігон Обуз-Лесна (Білорусь) і військову базу в Бахчисараї та полігон Ангарський в окупованому Криму.

Всі вони нанесені на інтерактивну карту військової присутності Росії біля українських кордонів і на окупованих територіях.

На карті зібрані усі дані про скупчення російських підрозділів на кордонах, які були відкриті західними медіа з листопада 2021 року, а також місця тренувань і зберігання зброї на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, знайдені проєктом Радіо Донбас.Реалії за останні кілька років.

З карти можна перейти на:

публікації про кожен із цих полігонів, де є інформація про види техніки й озброєння, які там зберігаються;

на супутникові знімки, отримані західними медіа від компанії Maxar Technologies;

відео перекидання техніки, яке люди публікували у мережі.

Карта буде оновлюватися, як тільки будуть з’являтися нові дані.