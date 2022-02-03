Резніков: «ймовірність значної ескалації на сьогодні розглядається як низька»

Ймовірність «значної ескалації» на тлі нарощування Росією своїх сил поблизу українських кордонів станом на сьогоднішній день розглядається як низька, заявив 3 лютого міністр оборони України Олексій Резніков.

«Українська розвідка уважно спостерігає за переміщеннями збройних сил Російської Федерації, фіксує всі зміни, які відбуваються, і порівнює їх шляхом обміну з даними розвідки наших країн-партнерів. Оперативно про це ми інформуємо наших партнерів, у відповідь вони інформують нас. Сьогодні ми також і вздовж інших кордонів України з РФ і Білоруссю не спостерігаємо формування якихось ударних угруповань. Імовірність значної ескалації станом на сьогоднішній день розглядається як низька», – заявив Резніков на брифінгу.

За його словами, на даний час українська строна спостерігає за російськими підрозділами, які нараховують «приблизно 115 тисяч наземного компоненту, враховуючи і територію Білорусі, і прилеглі райони Російської Федерації, і тимчасово окуповані території ОРДЛО і Крим».

«Відбувається перекидання підрозділів на полігони в Криму, Воронезькій області. Шість російських десантних кораблів із Північного флоту продовжують здійснювати перехід Середземним морем. За нашими даними, вони мають зайти до сирійського порту Тартус. Які будуть подальші зміни – ми побачимо, не виключено, що вони можуть використати свій маршрут далі в бік Чорного моря», – заявив міністр.

Щодо Білорусі, то, за словами Резнікова, увага української сторони сконцентрована на майбутніх білорусько-російських навчаннях на території Білорусі, в яких братимуть участь декілька тисяч осіб.

Міністр наголосив, що ЗСУ, прикордонники, Національна гвардія, поліція, СБУ, «готові, адаптовані до зміни ситуації».

«Хочу ще раз підкреслити, що ми точно не плануємо здійснювати провокацій щодо Білорусі і не очікуємо ніяких провокацій із боку Білорусі, тому що ми вважаємо, що між нами не існує жодних підстав для ворожнечі і недружнього непорозуміння. Ми б хотіли, щоб нас почули в Мінську, що перебування там російських військ буде носити тимчасовий характер, і вони після навчань вийдуть із території Білорусі», – сказав очільник Міноборони.

Напередодні в Білому домі заявили, що більше не вживатимуть слово «imminent» (англійською – «неминуче») для оцінки можливої загрози нового масштабного вторгнення Росії в Україну.

Оцінка офіційного Вашингтона щодо загрози нового вторгнення Росії в Україну зі словом «imminent», яка була перекладена українською як «неминуче», викликала нерозуміння в Києві. Згодом у Білому домі пояснили, що мають на увазі «очевидну ймовірність» того, що росіяни можуть вторгнутися в Україну в лютому.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.