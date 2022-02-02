Держдепартамент: El País опублікувала справжню відповідь США на вимоги Росії

Держдепартамент та міністерство оборони США підтвердили, що іспанське видання El País 2 лютого опублікувало копії справжніх відповідей США та НАТО на російські вимоги про гарантії безпеки. Як саме документи, які американська сторона просила Москву не публікувати, потрапили до іспанської преси – не повідомляється.

Документи було передано російській стороні минулого тижня. Офіційної відповіді Москви поки не було, хоча президент Росії Володимир Путін, виступаючи 1 лютого, дав зрозуміти, що незадоволений відповідями США та їхніх союзників.

Росія в грудні запропонувала США та НАТО укласти два договори, назвавши їх юридично зобовʼязуючими гарантіями безпеки. Зокрема, Москва зажадала від країн Заходу відмовитися від прийому України та Грузії до НАТО, згорнути з ними військову співпрацю, а також демонтувати військову інфраструктуру НАТО в країнах Центральної та Східної Європи. Вимоги було висунуто на тлі збільшення російського збройного угруповання біля кордонів з Україною.

У відповіді НАТО на ці вимоги вказано, що альянс не загрожує Росії. При цьому він підтверджує прихильність до принципу «відкритих дверей», у тому числі і для України. Росія, на думку НАТО, порушила принципи та зобовʼязання, які вона взяла на себе, анексувавши Крим та порушивши низку інших домовленостей. У НАТО запропонували вести з Росією переговори з питань, повʼязаних зі зниженням ризиків, прозорістю та контролем над озброєннями. При цьому союзники заявили, що Росії слід вивести війська з України, Грузії та Молдови (російська влада стверджує, що в Україні та Грузії немає військ Росії, а в Молдові вони розміщені як миротворці).

У відповіді Сполучених Штатів йдеться, що Вашингтон готовий обговорити з Москвою взаємні зобовʼязання про нерозміщення на території України наземних ракетних пускових установок та збройних сил на постійній основі. Також США готові обговорити з союзниками можливість надати Росії право перевірок нерозміщення ракет «Томагавк» на пускових установках у Польщі та Румунії – в обмін на надання Росією гарантій подібних перевірок на двох російських пускових установках. Також США готові обговорювати наступні скорочення ядерного арсеналу, заходи щодо підвищення довіри при проведенні навчань у Європі, а також контроль за ракетами середнього та малого радіусу дії.

У Москві раніше заявляли, що вивчають пропозиції США та НАТО. Російські високопосадовці заявляли, що готові до діалогу з запропонованих питань, але при цьому називали їх другорядними порівняно з вимогою Москви відмовитись від розширення НАТО.