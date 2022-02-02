El País опублікувала відповіді США і НАТО щодо «гарантій безпеки» Росії

США готові вести переговори з Росією щодо взаємної угоди з приводу розміщення в Україні ракетних комплексів наземного базування або бойових сил, свідчать документи, опубліковані іспанською газетою El Pais.

Документи, які, заданими El Pais, є відповіддю Вашингтона і НАТО на вимоги «гарантій безпеки», нещодавно висунуті Росією, опубліковані 2 лютого напередодні телефонної розмови між президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єром Великої Британії Борісом Джонсоном, які мають обговорити напруженість через нарощування військ Москви на кордоні з Україною і побоювання щодо можливої підготовки Кремля до нового вторгнення в Україну.

Документи, ймовірно, викладають можливі заходи щодо обмеження військових інцидентів і доводять Москві, що ракети «Томагавк» не встановлені в Румунії та Польщі, що є членами НАТО.

«НАТО є оборонним альянсом і не становить загрози для Росії», – мовиться на початку документа з Вашингтона.

«Ми завжди прагнули до миру, стабільності й безпеки в євроатлантичному регіоні і цілісної Європи, вільної та мирної. Це залишається нашими цілями і нашим незмінним баченням», – вказано в документі.

Документи були передані Кремлю минулого місяця на тлі дипломатичних зусиль для послаблення напруженості між Москвою і Заходом через нарощування Росією понад 100 тисяч військових у районах навколо кордону з Україною.

Росія заперечує, що планує вторгнення в Україну, але заявила, що може вдатися від невизначених військових дій, якщо її вимоги щодо безпеки не будуть виконані.

Москва вимагала гарантій від Сполучених Штатів і НАТО, що Україна ніколи не приєднається до альянсу, що він припинить розгортання систем озброєння поблизу російських кордонів і що його сили будуть відведені зі Східної Європи.

El Pais не повідомила, як отримала документи, а агентство Reuters цитує представника НАТО, який відмовився коментувати інформацію, опубліковану іспанською газетою.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також відмовився від коментарів. «Ми нічого не оприлюднювали, – сказав він. – Я не хочу коментувати це».

1 лютого Путін зробив свої перші за кілька тижнів серйозні публічні заяви щодо ситуації, що склалася. За його словами, Кремль «уважно аналізує письмові відповіді, отримані від Сполучених Штатів і НАТО». Водночас Путін додав, що «вже ясно, що фундаментальні російські занепокоєння в кінцевому підсумку були проігноровані».

«Ми не побачили належного врахування трьох наших ключових вимог щодо запобігання розширенню НАТО, відмови від розміщення ударних об'єктів поблизу кордонів Росії і повернення військової інфраструктури блоку в Європі до стану 1997 року», – сказав Путін.

При цьому він додав: «Я сподіваюся, що ми врешті-решт знайдемо рішення, хоча усвідомлюємо, що це буде непросто».

Раніше джерела агентства Bloomberg повідомили, що США готові розглянути можливість надання Росії допуску на бази НАТО в Румунії та Польщі для інспекції розміщених там ракет. Москва побоюється, що на базах можуть бути розміщені не лише протиракети, а й крилаті ракети «Томагавк», що потенційно придатні для доставки ядерних боєголовок.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.