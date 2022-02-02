США готові запропонувати Росії перевірку ракет на базах НАТО – Bloomberg

Сполучені Штати Америки готові розглянути можливість надання Росії допуску на бази НАТО в Румунії та Польщі для інспекції розміщених там ракет, повідомляє з посиланням на джерела агентство Bloomberg.

Росія заявляла, що стурбована розміщенням баз протиракетної оборони поряд зі своїми кордонами. Москва побоюється, що на базах можуть бути розміщені не лише протиракети, а й крилаті ракети «Томагавк», що потенційно придатні для доставки ядерних боєголовок.

Востаннє президент Росії Володимир Путін говорив про це 1 лютого після зустрічі із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном.

Джерела Bloomberg, близькі до адміністрації президента США Джо Байдена, стверджують, що адміністрація проінформувала Кремль про готовність допустити російських інспекторів на бази. При цьому угода може бути досягнута лише після обговорення з союзниками, особливо з Польщею та Румунією, зазначає одне з джерел.

У відповідь США вимагатимуть надання аналогічної інформації про деякі російські бази з крилатими ракетами.

Новина про пропозицію Вашингтона з’явилася невдовзі після появи інформації про підготовку поїздки міністра оборони США Ллойда Остіна до Європи на зустріч із колегами з країн НАТО.

Передбачається, що на саміті обговорюватимуть кризу навколо України і можливу підготовку нового вторгнення Росії на її територію. Інформацію про поїздку Пентагон підтвердив кореспондентові «Голосу Америки» Карлі Бабб, написала вона у твітері 2 лютого.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.