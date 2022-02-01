Прем’єр Угорщини у Москві заявив про бажання Будапешта збільшити імпорт російського газу

Угорщина хоче збільшити імпорт природного газу з Росії в рамках двостороннього довгострокового контракту, заявив прем’єр-міністр Віктор Орбан на старті переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним у Москві.

Путін, у свою чергу, заявив, що Угорщина купує газ за нижчою ціною, ніж решта Європи, передають російські ЗМІ.

Угорщина, член Європейського союзу та НАТО, у вересні підписала новий 15-річний контракт на постачання природного газу з «Газпромом», відповідно до якого російський державний газовий гігант зобов’язався щорічно постачати до Угорщини 4,5 мільярда кубометрів газу трубопроводами в обхід України.

Офіційний Київ раніше розкритикував газову угоду між Будапештом та Росією, а Міністерство закордонних справ назвало цей крок «винятково політичним, економічно необґрунтованим рішенням, ухваленим на користь Кремля та на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам».

Візит Орбана до Москви відбувається на тлі загострення напруженості між Заходом та Москвою через перекидання більш ніж 100 000 російських військовослужбовців на кордон з Україною. Західна розвідка каже, що переміщення солдатів, можливо, є прелюдією до нового вторгнення Росії в Україну. Москва плани вторгнення в Україну заперечує.