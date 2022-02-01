Україна вперше розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини – Макогон

Україна вперше у своїй історії розпочала фізичний імпорт газу з Угорщини, повідомив генеральний директор ТОВ «Оператор ГТС України» Сергій Макогон.

«Раніше система ГТС могла працювати тільки у напрямку з України до Угорщини. Завдяки проведеним технічним заходам була створена можливість транспортування газу в обох напрямках. Угорський напрямок став другим після Словаччини гарантованим маршрутом постачання газу в Україну навіть і у разі відсутності транзиту», – написав Макогон у фейсбуці 1 лютого.

За його словами, відкриття цього напрямку створила можливість для трейдерів організовувати постачання в Україну скрапленого газу LNG із терміналу у Хорватії.

Нині Україна має понад 11 мільярдів кубометрів газу в підземних сховищах. На початку опалювального сезону запас становив майже 19 мільярдів кубометрів.