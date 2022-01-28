Угорщина шукатиме способи додаткових поставок газу з Росії – Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив 28 січня, що Будапешт шукатиме спосіб збільшити імпорт російського газу на переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним наступного тижня.

Угорщина, член Європейського союзу та НАТО, у вересні підписала новий 15-річний контракт на постачання природного газу з «Газпромом», відповідно до якого російський державний газовий гігант зобов’язався щорічно постачати до Угорщини 4,5 мільярда кубометрів газу трубопроводами в обхід України.

«Я хотів би збільшити обсяги газу, які постачатимуться до Угорщини, порівняно з рівнями, узгодженими в російсько-угорському газовому контракті», – заявив Громадському радіо Віктор Орбан, який підтримує дружні відносини з Путіним.

Офіційний Київ раніше розкритикував газову угоду між Будапештом та Росією, а Міністерство закордонних справ назвало цей крок «винятково політичним, економічно необґрунтованим рішенням, ухваленим на користь Кремля та на шкоду національним інтересам України та українсько-угорським відносинам».

Відповідаючи на запитання про нинішню напруженість у відносинах між Росією та Україною, викликану розміщенням Москвою понад 100 тисяч військовослужбовців поблизу кордону, Орбан сказав, що Угорщина «зацікавлена у мирі».

Він додав, що прагнутиме зміцнення співпраці з Росією у продовольсві, туризмі та космічних дослідженнях.

На тлі погіршення економічної ситуації, спричиненої пандемією COVID-19 та загальноєвропейською енергетичною кризою, в Угорщині навесні відбудуться вибори, які, як очікується, стануть важким випробуванням для Орбана та його правої партії «Фідес», що перебувають при владі з 2010 року.

Через те, що річна інфляція в Угорщині в листопаді становила 7,4 відсотка, Орбан оголосив про зниження цін на шість основних продуктів харчування – цукор, борошно, олію, свинячі ніжки, курячі грудки та молоко – з 1 лютого.

Минулого тижня Орбан відкинув заклики опозиції скасувати візит до Москви, запланований на 1 лютого.