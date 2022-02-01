«Розвідувальні дані свідчать про напружену ситуацію» – Джонсон про становище на українсько-російському кордоні

Розвідувальні дані, які має уряд Великої Британії, свідчать про продовження концентрації російських військ біля кордонів України. Про це 1 лютого в Києві за підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським заявив премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

«Якщо ти тримаєш дуло пістолета біля скроні України, чи тим ти можеш змусити нас змінити свої підходи? Я був молодим, коли впав Берлінський мур, і я бачив, як люди з колишніх соціалістичних країн обрали для себе вільне життя. Це були фантастичні зміни. І тепер Росія хоче підірвати таку архітектуру, засади життя, створити «нову Ялту». Ідеться не лише про Україну, ідеться про «сфери впливу Росії» – Молдову, Грузію, інші країни. Це абсолютно неприйнятно. Час наразі є критичним, вирішальним, і тому нам важливо стояти пліч-о-пліч з Україною», – сказав голова британського уряду.

Володимир Зеленський відзначив, що перший візит Бориса Джонсона в Україну в статусі премʼєр-міністра «відбувається у непрості часи, у часи історичних викликів для нашої держави, Сполученого Королівства, Європи, для всього світу». Він зазначив, що перший блок переговорів із Джонсоном був присвячений цим викликам, і голова британського уряду запевнив, що повністю підтримує Україну, її територіальну цілісність та суверенітет.

Зеленський розповів, що обговорив із Джонсоном також комплекс дій для стримування Росії. Глава української держави наголосив, що в боротьбі з російською агресією потрібно діяти «до», а не «після», а також подякував Великій Британії за підготовку санкцій проти Росії.

Україна, США та інші країни-члени ООН стверджують, що Росія зібрала 130 тисяч особового складу, а також військову техніку та важке озброєння поблизу кордонів, в окупованому Криму, в Білорусі, а також нарощує військове угруповання на окупованій частині Донбасу.

Росія заперечує свої наміри вторгатися в Україну і відкидає звинувачення в агресивній політиці. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія лише захищає своє право на безпеку і звинуватив НАТО у намаганні наблизитися до російських кордонів, а Україну у плануванні нападу на Крим, Донецьк та Луганськ.