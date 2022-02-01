Кремль заявляє, що телефонної розмови Путіна і Джонсона 1 лютого немає в графіку

У Кремлі заявляють, що президент Росії Володимир Путін навряд чи проведе телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Борісом Джонсоном 1 лютого щодо ситуації довкола України.

Спочатку дзвінок був запланований на 31 січня, але Джонсону довелося перенести розмову з невизначених причин.

«Сьогодні переговорів немає в графіку», – заявив 1 лютого речник Кремля Дмитро Пєсков. «Але ми не виключаємо, що пізніше буде узгоджено час», – додав він.

Джонсон має прилетіти до Києва 1 лютого, щоб обговорити з місцевою владою те, як зупинити можливе нове вторгнення Росії в Україну. В його офісі повідомили, що телефонна розмова з Путіним може відбутися 1 лютого.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.