У МЗС назвали «важливим кроком» для стримання агресії РФ засідання Ради безпеки ООН

Підсумки засідання Ради безпеки ООН 31 січня засвідчили «принципову позицію» переважної більшості членів РБ ООН щодо неприйнятності безпрецедентного нарощування російських наступальних озброєнь, сил і засобів на українсько-російському й українсько-білоруському кордонах, заявили в Міністерстві закордонних справ України.

«Сьогоднішнє засідання Ради Безпеки ООН стало важливим кроком задля стримування нової хвилі збройної агресії РФ проти України. Дискусія чітко засвідчила позиції та підходи членів міжнародного співтовариства та керівництва ООН з приводу найсерйознішої безпекової кризи в Європі, створеної внаслідок тимчасової окупації Росією Криму та здійснення нею збройної агресії на Донбасі», – йдеться в коментарі МЗС України за підсумками засідання Ради безпеку ООН.

У МЗС додали, що постійний представник України при ООН Сергій Кислиця чітко заявив, що Київ не збирається здійснювати будь-яку наступальну операцію ані в зоні українсько-російського збройного конфлікту на Донбасі, ані на кордоні з РФ, і «зробить все можливе, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії».

«У ході засідання делегація України наголосила, що наша держава вимагає від РФ підтвердження практичними діями російських заяв про відсутність намірів розширювати збройну агресію проти України. Жодні заяви не можуть підмінити реальні кроки, такі як відведення військ та припинення вогню. Теза російської делегації про небажання бачити Україну в НАТО йде всупереч невід’ємному суверенному праву України вибирати власні заходи безпеки, включаючи договори про союзи, які Росія не має права ставити під сумнів», – наголосили в МЗС.

На засіданні Ради безпеки ООН 31 січня обговорили загрози, які постали перед Україною у зв’язку із концентрацією російських військ уздовж українських кордонів.

Україна, США та інші країни-члени ООН стверджують, що Росія зібрала 130 тисяч особового складу, а також військову техніку та важке озброєння поблизу кордонів, в окупованому Криму, у Білорусі, а також нарощує військове угруповання на окупованій частині Донбасу.

Росія заперечує свої наміри вторгатися в Україну і відкидає звинувачення у агресивній політиці. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія лише захищає своє право на безпеку і звинуватив НАТО у намаганні наблизитися до російських кордонів, а Україну у плануванні нападу на Крим, Донецьк та Луганськ.

Рада безпеки призначила проведення окремого засідання щодо ситуації в Україні на 18 лютого. Рішення підтримали 10 членів Ради безпеки з 15. Проти голосували два постійні члени цього органу ООН – Росія та Китай.