Блінкен проведе телефонну розмову з Лавровим – вперше після письмової відповіді США на вимоги Росії

Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 1 лютого проведуть телефонну розмову, під час якої йтиметься про ситуацію довкола України на тлі накопичення російських військ на кордоні і побоювань через можливе нове вторгнення Росії.

Ці переговори мають стати першим прямим діалогом між високопоставленими американським і російським дипломатами після того, як минулого тижня Вашингтон подав письмові відповіді на вимоги Росії щодо безпеки.

Перед початком переговорів посольство Росії у Вашингтоні 1 лютого заявило, що Москва не відступить перед загрозою санкцій США.

«Ми не збираємося відступати і стояти на місці, слухаючи погрози санкціями США», – заявили в посольстві, додавши, що «напругу породжує Вашингтон, а не Москва».

Тим часом, прем’єр-міністр Великої Британії Боріс Джонсон має намір прибути до Києва 1 лютого для переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.

Переговори відбуватимуться на наступний день після засідання Ради безпеки ООН, на якому обговорили загрози, які постали перед Україною у зв’язку із концентрацією російських військ уздовж українських кордонів.

Україна, США та інші країни-члени ООН стверджують, що Росія зібрала 130 тисяч особового складу, а також військову техніку та важке озброєння поблизу кордонів, в окупованому Криму, у Білорусі, а також нарощує військове угруповання на окупованій частині Донбасу.

Росія заперечує свої наміри вторгатися в Україну і відкидає звинувачення у агресивній політиці. Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що Росія лише захищає своє право на безпеку і звинуватив НАТО у намаганні наблизитися до російських кордонів, а Україну у плануванні нападу на Крим, Донецьк та Луганськ.