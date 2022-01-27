У Кремлі заявили, що США не взяли до уваги занепокоєння Росії, але діалог можливий

У Кремлі стверджують, що занепокоєння Росії щодо «гарантій безпеки» не були враховані Сполученими Штатами Америки в їхній письмовій відповіді на нещодавні вимоги Москви, хоча Москва бачить можливості для продовження діалогу з Вашингтоном щодо цього питання.

У своїх відповідях США відхилили вимогу Москви щодо нерозширення НАТО на схід, запропонувавши замість цього «серйозний дипломатичний шлях» виходу з кризи, яка виникла через нарощування Росією десятків тисяч військових поблизу кордону з Україною, що розглядається як можлива підготовка до нового вторгнення.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що відповідь Вашингтона, надана Москві 26 січня, повторює прихильність Заходу підтримувати політику «відкритих дверей» НАТО, і водночас пропонує «принципову і прагматичну» оцінку занепокоєнням, які висловила Москва.

Блінкен сказав, що лист був повністю узгоджений з Україною та європейськими союзниками Вашингтона і «закладає серйозний дипломатичний шлях, якщо Росія його обере».

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам 27 січня, що американська відповідь не виявила «готовності» врахувати занепокоєння Росії.

«Виходячи з того, що наші колеги сказали вчора, стає абсолютно зрозумілим, що щодо основних категорій, викладених у цих проєктах документів... ми не можемо сказати, що наші думки були враховані або що була виявлена готовність врахувати наші занепокоєння», – сказав Пєсков і додав: «Але ми не будемо поспішати з оцінками».

Міністр закордонних справ Сергій Лавров зазначив, що головна вимога Росії – щоб Україна не стала членом НАТО – була проігнорована, але можна було б рухатися вперед з інших питань.

Росія, яка заперечує, що планує вторгнутися в Україну, заявила, що розглядає НАТО як загрозу своїй безпеці і вимагає юридичних гарантій того, що західний військовий альянс не буде далі розширюватися на схід, зокрема на такі країни, як Україна і Грузія, які, на думку Кремля, перебувають у його сфері впливу.

«Позитивної відповіді на головне питання не було», – сказав Лавров у заяві, але «є відповідь, яка дає надію на початок серйозної розмови з другорядних питань».

Блінкен сказав, що найближчими днями поговорить із Лавровим щодо відповіді на позицію США. Але Пєсков 27 січня заявив, що «поки не було домовленості» про нову зустріч двох високопоставлених дипломатів.

Реакція Москви прозвучала після того, як міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що кількість російських військ біля кордону з Україною продовжує зростати.

За даними західної розвідки, Росія зібрала біля кордону з Україною понад 100 тисяч військових і проводить серію наземних і морських військових навчань. Минулого тижня українські розвідники оцінили цифру в 127 тисяч.