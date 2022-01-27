Захід б'є на сполох щодо Росії, а Україна закликає зберігати спокій: що це означає

Чому меседжі офіційного Вашингтона і офіційного Києва щодо російської загрози різняться? Що це означає?

Послухайте повідомлення із Вашингтона та інших західних урядів про зростання загрози з боку Росії: вторгнення неминуче.

Послухайте очільника Ради безпеки і оборони України та інших посадових осіб, у тому числі і президента Володимира Зеленського, і почуйте інший меседж: не панікуйте, не перебільшуйте.

«Захистіть своє тіло від вірусів, свій мозок від брехні, своє серце від паніки», – сказав президент України у своєму останньому заклику до спокою.

Існує дуже мало розбіжностей щодо того, що ж відбувається на кордонах України: щонайменше 60 російських батальйонно-тактичних груп, понад 100 000 військовослужбовців і деякі із найсучасніших озброєнь Росії розміщені моторошного близько до території України.

Насправді, Москва свідомо відмовилася від секретності, на думку багатьох експертів, щоб посилати чіткі сигнали сигнали Україні, НАТО та США.

Різне тлумачення

Існують розбіжності щодо того, що це насправді означає та який переслідується намір. І українські, і західні чиновники пропонують помітно різні публічні тлумачення намірів Росії.

«Це політичне рішення в Офісі президента: «Не панікуйте», – сказав капітан ВМС у відставці, колишній заступник начальника Генштабу ВМС України Андрій Риженко.

«Яка причина цього? Якщо українські політики визнають, що це ескалація і ця загроза існує, економічні інвестори виведуть свої кошти, гривня впаде. Ми це вже бачимо, гроші виводяться з України», – сказав він Радіо Свобода.

«Україна має точно таку ж розвідувальну інформацію, що й американці, й Захід», – сказав колишній український військовий розвідник, який попросив, щоб його ідентифікували під псевдонімом «Віктор». «Все залежить від інтерпретації. Наше керівництво не хоче, щоб люди панікували».

Однією з основних причин, чому російське нарощування є розкритою таємницею, є розповсюдження цифрових джерел інформації. Тепер доступ до супутникових фотографій, відео, розкладу руху поїздів і тому подібне мають усі. Тоді як у минулому це обмежувалося лише секретною або надсекретною розвідкою.

Зображення від комерційних супутникових компаній забезпечують фотографії високої роздільної здатності, які можуть бути легко проаналізовані мільйонами аматорів і підготовлених розслідувачів.

А Сполучені Штати, які є найбільшим постачальником озброєння та військової техніки для України, були надзвичайно відвертими в наданні власних розвідданих: не лише Києву, а й союзникам з Європи та НАТО.

Це відрізняється від того, що сталося після захоплення Росією Кримського півострова в 2014 році та початку війни на сході України, де Москва підтримує незаконні збройні формування сили.

Зараз же, саме Вашингтон протягом кількох тижнів найгучніше б’є на сполох з приводу розгортання Росії – схожий меседж оголосила речниця Білого дому Джен Псакі 25 січня.

«Я думаю, що оскільки ми сказали, що це неминуче, воно залишається неминучим», – відповіла Псакі журналістам, коли її запитали про попередження США.

«Але, ми не можемо передбачити, яке рішення ухвалить президент Путін. Ми все ще рухаємося в руслі дипломатичних питань, дискусій та переговорів».

Однак двома днями раніше секретар РНБО України Олексій Данілов відкинув деякі з цих тривог.

«Чому інші партнери роблять це разом? У нас тут є питання», – сказав Данілов Українській службі ВВС. «Ми з великою повагою ставимося до всіх країн. Ми вдячні їм за допомогу, але якщо чогось немає, не варто говорити, що є».

А сам Зеленський у своїх публічних заявах демонстрував українську версію «продовжуйте зберігати спокій».

«Немає рожевих окулярів, немає дитячих ілюзій, все непросто... Але є надія», – сказав Зеленський у відеозверненні, опублікованому 25 січня.

Ця заява, у свою чергу, була відповіддю на повідомлення Держдепартаменту США двома днями раніше, у якому сказано, що частина американських дипломатичних працівників буде евакуйована з Києва, і закликав громадян США розглянути питання про те, щоб якомога швидше покинути Україну.

Це повідомлення, за яким послідували схожі заклики з Великобританії, Німеччини, Канади та Австралії, привернуло увагу деяких українців, які раніше менше турбувалися про перспективу неминучого вторгнення.

«Що нового? Хіба це не було реальністю протягом восьми років? Хіба вторгнення почалося не в 2014 році?», – заявив Зеленський тижнем раніше, 19 січня, у відеозверненні. «Все під контролем. Причин для паніки немає».

На зустрічі того дня з держсекретарем США Ентоні Блінкеном Зеленський також публічно висловив незгоду з оцінками США.

«Я думаю, що у нас загалом той самий порядок денний, але ми все одно хочемо детально обговорити деякі речі, тому що ви далеко за кордоном, а ми тут, і я думаю, що ми знаємо деякі речі трохи глибше про нашу державу», – сказав український лідер, ідеться у стенограмі Держдепу.

Представник офісу Зеленського не відразу відповів на запит із проханням прокоментувати цю дискусію.

Стратегія, тактика чи щось інше?

В інтерв’ю ВВС Данілов дав натяк на стратегію:

«Ми наголошуємо на цьому зараз і говоримо нашим партнерам, що ми не можемо дозволити собі впасти нашій економіці. Нам також потрібна допомога в цьому. Адже якщо люди впадають у стан паніки – це дуже небезпечна ситуація для країни», – сказав Данілов.

Незрозуміло, наскільки ці заяви працюють. За останні три місяці гривня, українська валюта, впала більш ніж на 5 відсотків і досягла нового чотирирічного мінімуму 26 січня, повідомляє Kyiv Independent.

Однак повідомлень про панічні покупки в київських продуктових чи інших магазинах немає.

Ціни на бензин зросли – одне паливо, яке широко використовується для легкових і вантажних автомобілів, майже на 10 відсотків дорожче, ніж у грудні – хоча це може бути пов’язано із коливаннями курсу валют. Україна імпортує значну частину свого бензину та транспортного палива з Росії.

Звісно, Зеленський також робив більш агресивні заяви, зокрема щодо української розвідки, які свідчать про те, що він бачить велику загрозу Росії.

«Українська розвідка завжди відігравала важливу роль у протидії зовнішнім загрозам. Настав час не тільки ефективно стримувати, а й розпочати наступальні дії у відстоюванні національних інтересів України», – сказав Зеленський, і ця заява викликала занепокоєння в Києві та інших країнах.

Відмінність у публічних заявах між Києвом і Заходом частково можна пояснити більш точною розвідкою США: супутники США мають роздільну здатність, яка може захоплювати менше ніж 10 сантиметрів на землі, що потенційно дозволяє аналітику потенційно прочитати ім’я на нагрудній кишені солдата.

Для порівняння, найновіший український супутник спостереження, запущений лише кілька тижнів тому, має роздільну здатність близько 8 метрів.

Серйозніші застереження від Сполучених Штатів також є продуманою стратегією, вважає Віктор Андрусів, директор Київської школи державного управління.

«Американці насправді підривають «casus belli» з боку росіян», – сказав він, маючи на увазі латинський термін, що означає акт, який провокує або виправдовує війну.

«Створюючи цю істерію і кажучи «буде війна, буде війна, буде війна», вони позбавляють росіян приводу для провокації війни».

«Тому що, щоб вони не робили, Росію визнають агресором, це така стратегія, якщо росіяни щось зроблять для вторгнення, це буде підтвердженням», – сказав він. «Це в хорошому сенсі підриває початок війни».

Негативною стороною, за словами Андрусіва, є те, що це «вдаряє по нашій економіці», потенційно спричиняючи «економічну істерію» та обвалює національну валюту.

«І тоді росіянам не доведеться вторгатися в Україну, тому що економіка впаде, і у нас будуть великі заворушення».