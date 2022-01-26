Посольство США запропонувало американцям подумати про від’їзд з України. У МЗС просять не нагнітати

Посольство США в Києві закликало американських громадян, які перебувають в Україні, подумати про від’їзд, зважаючи на безпекову ситуацію.

«Ситуація у сфері безпеки в Україні залишається непередбачуваною через зростання загрози військових дій з боку Росії і може погіршитися в короткий термін. Посольство США закликає американських громадян, які перебувають в Україні, розглянути можливість від’їзду зараз, використовуючи комерційні чи інші варіанти транспортування, доступні в приватному порядку», – йдеться у повідомленні посольства, оприлюдненому 26 січня.

Тим часом, Міністерство закордонних справ України ввечері цього ж дня оприлюднило заяву, в якій закликало «іноземних партнерів утримуватися від кроків у публічному просторі, які нагнітають інформаційне поле і розхитують суспільство».

МЗС привітало «рішення абсолютної більшості іноземних партнерів» не змінювати режим роботи дипломатичних представництв в Україні, у тому числі не здійснювати евакуацію членів родин і співробітників.

«Підтверджуємо позицію про передчасність таких кроків на цьому етапі. При цьому, продовжуємо тісну взаємодію з партнерами щодо оцінки подальших ризиків і загроз агресії Росії… Упевнені, що нинішні виклики можна подолати виключно завдяки єдності та скоординованості спільних дій», – йдеться в заяві.

Державний департамент США 24 січня віддав розпорядження сім’ям дипломатів, які працюють в американському посольстві, залишити Україну через загрозу військових дій із боку Росії. З цієї причини дипломати рекомендували громадянам США відмовитися від поїздок до країни.

Велика Британія також вирішила вивезти з України частину співробітників посольства та членів їхніх сімей через «зростаючу загрозу з боку Росії». Залишити Україну сім’ям дипломатів запропонувала і Канада, а також Австралія і Німеччина.