Клімкін розповів, що означає від’їзд з України співробітників посольств деяких країн

Від’їзд співробітників посольств деяких країн, зокрема США та Великої Британії не означає, що повномасшатбне російське вторгнення є неминучим, заявив в ефірі Радіо Свобода ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

За його словам, від’їзд працівників дипломатичних місій і членів їхніх родин – це «нормальна практика оцінки ризиків».

«Традиція – і британська, і американська – вони визначають свій аналіз ризиків. Ви знаєте, що останніми роками було чимало нападів на американські й британські посольства у світі. Вони дуже обережно до цього ставляться. Але я б не почав розганяти зраду і розкручувати паніку. Від’їзд членів родин означає певне перестрахування, певну пересторогу. І я добре розумію американців і британців тут», – зазначив Клімкін.

Разом із тим, за словами Клімкіна, від’їзд дипломатів та їхніх родин може негативно відобразитися на економіці України. Головним завданням на сьогодні є стримування панічних настроїв серед інвесторів в Україні, сказав ексміністр.

«Ця історія може дуже боляче вдарити по нашій економіці, у нас майже рекордні значення по всіх цінних паперах і вихід на фінансові ринки нам майже перекриті. Добре, що ЄС швидко ухвалив рішення про фінансову допомогу. Це має бути однією з ключових історій сьогодні – яким чином нам ці панічні настрої інвесторів спокійно пройти для того, щоб не роздмухувати нескінченні хвилі цих емоцій, бо емоції в економіці часто важать більше, ніж раціональні міркування», – сказав Павло Клімкін.

24 січня Міністерство закордонних справ України повідомило, що станом на 24 січня чотири держави повідомили про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія і Німеччина.

«Решта держав, Європейський союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку. Важливо, що такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах нашої держави, які межують із територією Російської Федерації», – йдеться в заяві.

У МЗС висловили вдячність міжнародним партнерам, «які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів, це – справжній прояв солідарності з Україною».

У міністерстві додали, що на території України розташовані 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.