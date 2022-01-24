Чехія не відкликатиме працівників свого посольства з України – МЗС

Міністерство закордонних справ Чехії наразі не планує відкликати працівників свого посольства в Україні і членів їхніх родин.

Як заявила речниця чеського МЗС Ленка До, чеське МЗС планує найближчими днями скликати кризовий штаб, щоб обговорити питання захисту чеських громадян і працівників посольства в Україні.

У МЗС Чехії проводяться щоденні зустрічі відповідальних працівників, на яких обговорюється ситуація в Україні. При цьому міністр закордонних справ Ян Ліпавський зазначив, що Чехія готова допомогти Україні, а також підтримати в разі запровадження санкції проти Росії.

Зі свого боку, міністерка оборони Чехії Яна Чернохова висловила надію на мирне закінчення кризи. На своїй сторінці у твітері вона зазначила, що «Україна є важливим партнером НАТО, тому ми від початку шукаємо шлях, як їй допомогти».

При цьому Яна Чернохова підтвердила, що Чехія передасть Україні артилерійську амуніцію.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомило, що станом на 24 січня чотири держави повідомили про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію: США, Велика Британія, Австралія і Німеччина.

«Решта держав, Європейський союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку. Важливо, що такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах нашої держави, які межують із територією Російської Федерації», – йдеться в заяві.

У МЗС висловили вдячність міжнародним партнерам, «які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів, це – справжній прояв солідарності з Україною».

У міністерстві додали, що на території України розташовані 129 посольств і консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.