Зеленський назвав «конструктивною» зустріч радників у «нормандському форматі»

Переговори політичних радників лідерів країн «нормандського формату» в Парижі вийшли «змістовними й такими, що дають змогу окреслити можливість досягнення рішень, необхідних для миру», заявляють в Офісі президента.

«Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінює факт зустрічі, її конструктивний характер, а також намір продовжити змістовні переговори за два тижні в Берліні», – йдеться в заяві адміністрації голови держави.

За словами Зеленського, головним пріоритетом України наразі є досягнення стабільного припинення вогню на Донбасі.

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«Під час зустрічі політичних радників у Парижі були детально обговорені наявні розбіжності сторін у трактуванні Мінських угод. Також було зазначено, що дотримання режиму припинення вогню не має залежати від будь-яких розбіжностей у трактуваннях», – додають у пресслужбі Офісу президента.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак після зустрічі радників лідерів країн «нормандського формату» (Німеччини, Франції, України, Росії) 26 січня в Парижі заявив, що ці переговори можна вважати «реанімацією «нормандського формату».

25 січня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна працює, щоб якнайшвидше відбулася зустріч чотирьох лідерів «нормандського формату» для встановлення миру на Донбасі.

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Переговори відбувалися на тлі загострення відносин між Росією та Заходом через наміри Москви щодо України. Західні країни стурбовані нарощуванням російської військової могутності на кордоні з Україною та попереджають про серйозні наслідки, якщо Москва вторгнеться до сусідньої країни. Росія заперечує плани вторгнення в Україну, але вимагає від США та НАТО юридичних «гарантій безпеки».

Чотиристоронні мирні переговори в «нормандському форматі» спрямовані на те, щоб покласти край війні на сході України між українськими урядовими військами та російськими гібридними силами.